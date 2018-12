MINTRAB lanza portal virtual para empleo en el país

Gloria Silvia Orellana @SilviaCoLatino S andra Guevara, ministra de Trabajo (MINTRAB), lanzó públicamente el portal virtual de las estadísticas de empleo denominado “Sistema Nacional de Estadísticas de Empleo” (SisNEE) y el “Sistema Nacional de Empleo” (SIsNE), con el objetivo que la población salvadoreña cuente con información sobre este rubro. “La población tendrá la oportunidad de acceder a este portal virtual donde se encuentra una importante recopilación de informes y estadísticas. El Ministerio de Trabajo ha venido trabajando junto a la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) para ofrecer datos eficientes sobre el tema”, afirmó. El objetivo general del SisNEE y SisNE es establecer un marco articulado entre las diversas instituciones que implementan instrumentos de política, programas y acciones sobre empleo. Y para reducir el desempleo, el subempleo y así como para incrementar el trabajo digno. Con la firma de la “carta compromiso”, se suscribía e inició un trabajo de cooperación que los unirá en el marco de resultados de la Encuesta y Propósitos Múltiples, que permitirá la implementación de líneas y programas de acción sobre la temática. “Este portal virtual contará con información para distintas utilidades, ya sea para usuarios, academia y el mismo Gobierno. Ya que contendrá estadísticas oficiales que estarán reflejándose en este portal. Así como información sobre la cantidad de empleos en este país, aún los que no cotizan al Seguro Social, como Bienestar Magisterial, Fuerza Armada y la CEL”, informó. Asimismo, contará con información del sistema de entidades relacionadas al empleo, que suman alrededor de treinta, entre ellas: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Obras Públicas y la CONAMYPE, que conforman el tránsito de la informalidad a la formalidad del empleo remunerado. “El Ministerio de Trabajo a través de la labor que realiza obtendrá todos los boletines mensuales, bimensuales, trimestrales, semestrales y anuales que consideramos información relevante por el conocimiento de informaciones de empleos, algunos de temporada y permanentes que las empresas privadas ofrecen al MINTRAB, a través de este sistema de intermediación laboral de empleo y que por supuesto, también a través de las 63 bolsas de empleo, las 14 oficinas departamentales y las ferias de empleo que se realizan, se recopilará en este sitio, gracias a más de 20 mil empresas privadas que tenemos en el registro y proporcionan empleo a la ciudadanía”, sostuvo. Mientras, Carlos Sanabria del BCR, consideró importante este portal de información que puede ser la base para la formulación de políticas públicas y diagnóstico económico, por recopilar por primera vez en un solo sitio información importante. “De la crisis mexicana aprendimos que siempre se debe contar con información y estadísticas, transparentes e integrales sobre este rubro. Y este esfuerzo va en esa línea, para el BCR es importante el empleo, porque es un factor de la producción y además, por cuanto la productividad que son áreas de interés de nuestra entidad”, señaló. Francisco Munguía, de DIGESTYC, indicó que la iniciativa ya cuenta con un trabajo sostenido de coordinación e intercambio de información para fortalecer y presentar el portal virtual del sistema de empleo del país. “Contamos con una coordinación interinstitucional, porque sin esos insumos es muy difícil. Nosotros como DIGESTYC tenemos un concepto básico hoy en día, si la información está guardada en caja fuerte no sirve de nada. Entonces, hemos propuesto colocar la información y estadísticas a organismos internacionales, la academia, la prensa y usuarios, de tal manera que sea insumo básico para cualquier, investigación”, reiteró. En el evento del lanzamiento del portal virtual del “Sistema Nacional de Estadísticas de Empleo” (SisNEE) y el “Sistema Nacional de Empleo” (SIsNE) la ministra Sandra Guevara entregó una distinción a varios medios de comunicación por su cobertura, esto incluyó a Diario Co Latino, Gentevé, Canal 19, Radio Maya Visión, Radio Nacional y Canal 10.