Ministro de defensa no ve ético negociar con pandillas

Mirna Jiménez

Diario Co Latino

El nuevo ministro de Defensa, René Francis Merino, se mostró en contra de cualquier posibilidad de enfrentar el tema de la delincuencia con estrategias fuera de la ética, como una tregua entre el Estado y las pandillas.

“Si no necesito emplear la fuerza para lograr el objetivo que bien, pero ese objetivo tiene que ser sano, tiene que ser ético. Si no es de esa forma yo no estoy de acuerdo, porque como militar tenemos ética y tenemos que aplicarla en todo momento, si no es algo ético, no participo en eso”, afirmó el ministro.

En los primeros días del Gobierno de Nayib Bukele, la violencia ha recrudecido y cuatro policías han sido asesinados presuntamente por las pandillas.

Un fenómeno similar ocurrió cuando tomó posesión el ahora expresidente Salvador Sánchez Cerén, las pandillas incrementaron los asesinatos con el objetivo de obligar al Gobierno a negociar con dichas estructuras.

Bukele, anunció que no negociará con los grupos de pandillas; giró instrucciones para mantener la represión y perseguir a estos grupos del crimen organizado.

Un vídeo donde aparecen presuntos pandilleros, pidiendo negociar con el Gobierno fue difundido ayer en redes sociales, pero el Presidente Nayib Bukele, informó que era falso, según la información de inteligencia.

En tanto, el ministro Merino, llamó a la población a tener confianza en los nuevos funcionarios que tendrán a cargo el combate a la criminalidad, aunque los medios a disposición son los mismos del anterior gobierno, la renovación puede ser beneficiosa para emplear diferentes estrategias para tratar el fenómeno.

“Es la misma Policía, la misma Fuerza Armada, pero hay una nueva visión, un liderazgo nuevo, formas diferentes de pensar, a lo mejor uno a veces cae en un estancamiento y es necesario ir renovando, de igual manera tenemos un nuevo Gobierno y eso es lo que le da la esperanza a la población”, dijo Merino, en la entrevista Frente a Frente de TCS. El presidente Bukele, anunció en abril pasado que el 1 de junio que tomara posesión, presentaría a la Asamblea Legislativa una propuesta de seguridad para el país, pero aún no la ha presentado.