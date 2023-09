Migración C. A. una emergencia humanitaria

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

“El Salvador está calificado como un país de tránsito de migración irregular y como un país cuya población emigra principalmente a los Estados Unidos, también, a Guatemala, México, Canada, España, Italia, Costa Rica y Panamá”, expresó Celina Medrano, consultora y periodista, al dar a conocer los resultados de una investigación sobre migración.

“El Salvador se ha identificado no como un país de destino para personas migrantes o con una alta demanda de solicitantes de asilo o refugio, a excepción de una muy reducida migración de ciudadanos hondureños y nicaragüenses , en su mayoría de carácter laboral”, indicó Medrano.

La presentación del “Informe Diagnóstico sobre las Causas de la Migración Salvadoreña”, estuvo bajo la responsabilidad de la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” y el Comité de Familiares Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE).

Celia Medrano, quien desarrolló la investigación, añadió que este trabajo plantea una “actualización del contexto en que se encuentran las personas migrantes”, pese a los obstáculos para acceder a información oficiosa del Estado salvadoreño, así como la reiteración de las reservas de información”, que deberían estar al servicio de la población, periodistas o investigadores sociales.

“Ha sido difícil encontrar información pese a que se hizo solicitudes de acceso a información pública de la Dirección General de Migración, que responde con un dato interesante como la medición de cuántos nos vamos por las diferentes fronteras y, claro, nuestro regreso,, ya sea, vía aérea, terrestre o marítima. Y tengo el dato que salimos alrededor de 100 mil salvadoreños al año, y lo extraño es que todos en enero casi”, afirmó la investigadora.

“La información señala que el 99% nos vamos a finales de enero, como turistas, pero qué fiabilidad pueden tener estos datos, -lo he puesto en el informe- que hay muchas trabas para entregar un informe de algo tan sencillo como registrar cuántos salieron, por qué razones y cuántos regresaron, eso es sencillo medir y no está claro”, indicó Medrano.

El Informe Diagnóstico sobre las Causas de la Migración Salvadoreña es el primero de tres informes que serán presentados en asocio con Tutela María Julia Hernández y COFAMIDE. Este primer informe cubre un período entre 2019 a 2022 , retomando los períodos de los presidentes Barak Obama como antecedente, Donald Trump, como punto más fuerte, porque el destino principal de los salvadoreño es hacia los Estados Unidos, de ahí que las políticas de Joe Biden sin marcos de análisis.

En un contexto complejo la migración de salvadoreños en los Estados Unidos viven una situación también difícil, pues un 60.2% de compatriotas que se encuentran en suelo estadounidenses no posee estatus migratorio regular permanente.

Lo anterior provoca que estos migrantes en condición de irregularidad en Estados Unidos se concentren en los empleos menor calificados y pagados. Como jornaleros de la construcción y servicios domésticos, de cuidado, de limpieza o mantenimiento.

“Más del 50% de las personas migrantes de nacionalidad salvadoreña en condición de irregularidad migratoria labora en condiciones de precariedad, ya antes de la pandemia por COVID-19 y fueron de los mayormente impactados. No obstante, esto no impidió que el envío de remesas en el 2020 alcanzara la cifra récord de 5 millón 918 mil 6 de dólares”, explicó.

“De los 226 mil migrantes de Honduras, Guatemala y El Salvador, que llegaron a la frontera con los Estados Unidos de América, en la primera mitad del año fiscal del 2021, un total de 34 mil eran menores de 18 años de edad en condición de migrante no acompañado”, reseñó.

Las organizaciones defensoras de los derechos de las personas migrantes sostienen que el gobierno de los Estados Unidos, a fin de contener el aumento del ingreso irregular de personas migrantes, ha logrado que México de un reforzamiento de los controles de la inmigración aumentando la presencia militar en las fronteras, que si bien han retenido a miles de personas, también ha sido un escenario de constantes violaciones a derechos humanos de las personas migrantes independiente, su edad.

“La grave situación de riesgo y conflictividad en fronteras y en localidades fronterizas tiene características de una emergencia humanitaria. La militarización de fronteras y el uso de cuerpos militares para la contención del avance de flujos migratorios no sólo difícilmente logra el efecto de disuasión que persigue, sino que más bien favorece a estructuras transnacionales de criminalidad organizada, como el tráfico de personas”, alegó Medrano.

En cuanto a la normativa migratoria, salvadoreña, añadió que recoge principios de no discriminación, ya sea por raza, sexo, género, edad, creencias, religión, grupo social u opinión política (Art. 3 Constitución de la República) y otras leyes nacionales enfocadas hacia un “trato especial” hacia esa población o colectivos vulnerables con énfasis en la atención a mujeres, niñez y juventud, pero demanda una política pública.

Otro de los temas es el “aumento de los casos de deportación”, que según la consultora, de acuerdo al OIM, se dio un aumento del 305% en el caso deportaciones de Estados Unidos y con un 211% con respecto a repatriaciones desde México, en comparación de enero a mayo 2021 en el mismo período de 2022.

“A nivel mundial, el número de refugiados de origen salvadoreño es el más alto de Centroamérica (45, 640) , Guatemala (24, 559), Honduras (34, 473), según datos retomado del ACNUR. El Salvador ocupó el número 22 de la lista -Top de los 50 países de Origen- de refugiados en el mundo”, acotó.

“De cada 400 salvadoreños, 1 habría solicitado refugio en otro país, lo que implica que hay una argumentación en cada solicitud de asilo registradas interpuestas por habitantes salvadoreños e el mundo. En México (2022) El Salvador término con 7 mil 798 peticiones de asilo, fueron casi 2 mil solicitudes registradas en 2021”, indicó.

A nivel de recomendaciones Celia Medrano señaló la necesidad de recurrir a la Agenda 2030, que puede contribuir como “documento base” para la implementación del Pacto Global para la Migración Ordenada, Segura y Regular, y que fue planteado también por el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador a la OIM.

“Entre esos 17 ODS se establecen metas concretas para la reducción de la pobreza y el hambre, el acceso de servicios esenciales de salud de calidad y medicamentos, acceso igualitario a la educación que incluya la formación universitaria y eliminar disparidades de género en educación, la eliminación de la violencia en todas sus formas contra las mujeres”, manifestó.

Ovidio Mauricio, coordinador de Asociación Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, manifestó que era importante conocer el tema de la migración y como incide en El Salvador, que calificó como una “situación grave” y que junto a COFAMIDE, se encuentran buscando acciones que puedan reducir la migración de la población salvadoreña, aunque reconoció que migrar es un “derecho inalienable” de todo ser humano.

“El problema son los riesgos de la migración de las personas que se van en busca de nuevos derroteros y buscar otras situaciones que mejoren su vida, y ese el caso que nos ocupa ahora, con la presentación de este informe de la migración entre los años 2019 a 2022, en el que hemos encontrado situaciones fuertes y contradicciones con los informes oficiales de gobierno, siendo El Salvador un país expulsor de su propia población”, reflexionó Mauricio González.

Por COFAMIDE, Omar Jarquín, lamentó que miles de familias han perdido a sus seres queridos, que emprendieron la ruta migratoria buscando prosperidad para sus familias.

La mentó que la Asamblea Legislativa haya votado a favor de la disolución del Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante (CONMIGRANTES), a petición del Ministerio de Relaciones Exteriores, y que fue aprobado en la plenaria de esta semana.

“Como COFAMIDE hemos quedado sorprendidos por la situación de desmantelar a CONMIGRANTES sin ningún anuncio previo, sin ninguna información y sin consulta. Yo me enteré por las redes sociales en una noticia que me compartieron”, afirmó.

No obstante, que las funciones de CONMIGRANTES pasará al viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana en Cancillería de la República, y sus fondos al Ministerio de Hacienda, Jarquín, consideró que aún no saben nada de la participación de los representantes de las organizaciones no gubernamentales que estaban dentro de CONMIGRANTES.

“Como pleno (ongs) pienso que para haber disuelto este espacio se tuvo que haber informado previamente y con esta información el motivo por el cual se iba a realizar esta medida”, agregó.