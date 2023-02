Messi se arrepiente de fuertes dichos contra jugador neerlandés

BUENOS AIRES/Xinhua

El astro argentino del fútbol Lionel Messi se mostró este martes arrepentido de haber calificado de “bobo” al jugador neerlandés Wout Weghorst durante el Mundial de Qatar.

“No me gusta lo que hice, no me gusta dejar esa imagen, pero ya pasó”, manifestó el delantero en declaraciones a una radio de Buenos Aires.

Tras el partido de cuartos de final que Argentina le ganó a Países Bajos en Qatar (2-2 en tiempo extra y 4-3 en penaltis), Messi hablaba con un medio de prensa del país sudamericano cuando se cruzó con Weghorst.

“¿Qué mirás, bobo? Andá para allá, bobo”, le dijo Messi a su rival, autor de los dos goles del conjunto europeo en la remontada sobre el final del encuentro.

Este lunes, el astro explicó lo sucedido: “Eso no me gusta. No me gusta lo que hice. No me gusta el ‘andá para allá’. Pero bueno, son momentos de mucha tensión, de mucho nerviosismo y pasa todo muy rápido”.

“Uno reacciona como reacciona pero no estaba nada pensado. No me gusta dejar esa imagen, son cosas que pasan”, expresó.

Y abundó: “Fue algo que me salió natural, habían pasado muchas cosas dentro de la cancha con ese jugador y un par más de roces de cruces, la bronca con el árbitro también. Recién había terminado y salió eso”.

Además, Messi celebró haber conquistado la Copa del Mundo, en su quinta participación, y señaló: “Por suerte se dio lo que tanto soñamos, lo que tanto deseaba durante toda mi carrera y llegó casi al final”.