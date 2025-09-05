Página de inicio » Deportes » Messi, entre goles y nostalgia: una noche inolvidable en el Monumental

Messi, entre goles y nostalgia: una noche inolvidable en el Monumental

Redacción Nacionales 4 septiembre, 2025 Deportes, Portada Comentarios desactivados en Messi, entre goles y nostalgia: una noche inolvidable en el Monumental 273 Vistas

Compartir
        
Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

La vigente campeona del Mundo, Argentina, goleó 3-0 a Venezuela en la antepenúltima fecha de las eliminatorias mundialistas de CONMEBOL, con la participación estelar de Lionel Messi al marcar doblete en lo que significaría su último partido oficial con la albiceleste.

Una cita especial, así vivió Lionel Messi su último partido oficial de cara al Mundial 2026; con sentimientos encontrados para la actual estrella del Inter de Miami que no pudo evitar las lágrimas previo al encuentro con Venezuela este jueves por la tarde noche.

Ver también

Reformas constitucionales, el último paso para desmantelar el Estado de Derecho

Compartir        Juanita Goebertus: Redacción Nacionales @DiarioCoLatino Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.