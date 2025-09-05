Messi, entre goles y nostalgia: una noche inolvidable en el Monumental

Rebeca Henríquez @RebeHenriquez La vigente campeona del Mundo, Argentina, goleó 3-0 a Venezuela en la antepenúltima fecha de las eliminatorias mundialistas de CONMEBOL, con la participación estelar de Lionel Messi al marcar doblete en lo que significaría su último partido oficial con la albiceleste.

Una cita especial, así vivió Lionel Messi su último partido oficial de cara al Mundial 2026; con sentimientos encontrados para la actual estrella del Inter de Miami que no pudo evitar las lágrimas previo al encuentro con Venezuela este jueves por la tarde noche.

