El Salvador conquista Guatemala tras sacarle 3 puntos en su cancha  

La Selección Nacional de El Salvador derrotó por la mínima a su similar de Guatemala en la primera fecha de la última ronda de las Eliminatorias Mundialistas de CONCACAF.

El gol llegó por medio de Harold Osorio al minuto 79′ luego de un tiro de esquina. Con esto, El Salvador logra sus primeros puntos en la eliminatoria, estos son de suma importancia ya que fue un partido de visita.

La Selecta no llegó a encerrarse, intentó construir jugadas colectivas desde media cancha. Guatemala se llevó una sorpresa al presenciar que La Selecta llegó a proponer. Ambas escuadras estuvieron parejas en el primer tiempo.

En el segundo tiempo, El Salvador y Guatemala tuvieron un juego similar al primer tiempo, jugadas nacidas desde media cancha y con poca peligrosidad en las porterías. Sin embargo, hubo jugadas de peligro donde Mario González fue el protagonista. El portero de los albos del Alianza fue crucial para evitar que Guatemala pudiera empatar.

A La Selecta le pasó factura el estado físico de algunos jugadores, Diego Flores, Julio Sibrian y Mauricio Cerritos presentaron molestias desde el minuto 70 del partido. Es así que Cerritos salió de cambio y Flores salió en camilla tras presentar calambres. El Salvador jugó con 10 los últimos 10 minutos de juego más el agregado (7).

El lunes 8 de septiembre, la selección nacional de El Salvador recibirá en el Estadio Cuscatlán a Surinam, con quien ya se ha visto las caras en el proceso eliminatorio. El 10 de junio de este año ambas escuadras empataron 1 a 1. Guatemala recibirá el mismo lunes a Panamá, quien llega de empatar con Surinam 0 a 0.