Paso vehicular controlado en el estadio Cuscatlán por partido de La Selecta este lunes

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

Las autoridades del Viceministerio de Transporte (VMT) hicieron un llamado a la población a tomar precauciones este lunes, debido al dispositivo vehicular especial que se implementará en las inmediaciones del estadio Cuscatlán, con motivo del partido de La Selecta contra a Surinam.

El encuentro está programado para iniciar a las 6:30 p.m., pero el VMT informó que las medidas de control de tránsito comenzarán desde las 9:00 a.m., con el objetivo de despejar la zona y evitar la acumulación de vehículos estacionados en los alrededores del coloso capitalino.

Durante toda la jornada, se regulará el acceso vehicular en las principales calles que rodean el estadio, incluyendo desvíos estratégicos para garantizar la circulación de transporte público y privado, así como el paso seguro de los peatones.

El VMT también confirmó la presencia de agentes de tránsito y personal de seguridad que orientarán a los conductores y supervisarán los puntos críticos de estacionamiento.

Las autoridades recomendaron a los aficionados planificar con anticipación su llegada, utilizar transporte público cuando sea posible y evitar estacionar en zonas no autorizadas, a fin de prevenir congestión y posibles accidentes.

Se espera una gran afluencia de público, ya que el partido representa un compromiso oficial de la selección nacional. Por ello, el VMT hace un llamado a la paciencia y colaboración de los conductores. Enfatizaron la importancia de respetar las indicaciones de tránsito y los límites de velocidad en las cercanías del estadio.

Las autoridades también recomiendan a los asistentes llegar con tiempo suficiente para evitar contratiempos. Preferir transporte público o compartido para reducir la congestión. No estacionar en áreas prohibidas y respetar la señalización del personal de tránsito. Mantenerse atento a las indicaciones de los agentes de seguridad y del personal del estadio.

El VMT aseguró que este dispositivo de control busca garantizar la seguridad vial y peatonal, así como permitir que los aficionados disfruten del partido de manera ordenada y sin contratiempos.

Con el inicio de estas medidas desde la mañana, se busca minimizar el impacto en el tráfico y facilitar el desplazamiento de quienes trabajan o transitan por la zona, además de los seguidores de La Selecta.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...