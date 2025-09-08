Autoridades presentan Plan de Contingencia para el partido El Salvador vs Surinam

Saúl Méndez

Colaborador

El Director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, junto a funcionarios del Viceministerio de Transporte (VMT) y de la Defensoría del Consumidor, brindó una conferencia de prensa para dar a conocer los detalles del Plan de Contingencia que se implementará durante el encuentro deportivo entre El Salvador y Surinam.

«Esperamos un partido muy concurrido, en el que jugará la Selección Nacional de Fútbol contra Surinam a las 6:30 p.m., con la asistencia de más de 30,000 aficionados», informó el Viceministro de Transporte, Nelson Reyes (@VMTElSalvador).

«Desde las 9:00 a.m. implementaremos dispositivos de seguridad y agilización del tráfico para evitar congestionamientos y garantizar el orden durante el partido», agregó el viceministro.

«Pedimos a la población que coordine su viaje con tiempo para evitar inconvenientes a la hora de ingresar al estadio», recomendó Reyes.

Por su parte, el presidente de la Defensoría del Consumidor, Rafael Salazar, detalló que «se desarrollará un encuentro deportivo entre El Salvador y Surinam, por lo que hemos desplegado dispositivos de vigilancia en todos los puntos de boletería del estadio».

«Como parte de la vigilancia, protegeremos a la población verificando mecanismos y costos de venta, además de mantener equipos de inspección dentro del estadio», añadió Salazar.

«Activaremos los protocolos administrativos necesarios para atender de inmediato cualquier incumplimiento y dar seguimiento por la vía legal», concluyó el presidente de la Defensoría.

El director de PC, Luis Alonso Amaya, explicó que «este día presentamos el Plan de Contingencia, diseñado para garantizar la seguridad, atención y resguardo de la población que asistirá al encuentro deportivo entre El Salvador y Surinam».

«En este evento se prevé la asistencia de aproximadamente 30,000 espectadores, por lo que se ha dispuesto un dispositivo especial de prevención y respuesta, que involucra a distintas instituciones del Estado y cuerpos de socorro», detalló el director.

«Con esta planificación, reafirmamos el compromiso de brindar espacios seguros para que las familias salvadoreñas puedan disfrutar de este espectáculo deportivo en un ambiente de orden, confianza y tranquilidad», agregó Amaya.

Los objetivos y acciones del plan lanzado por Protección Civil incluyen la prevención de riesgos antes, durante y después del evento. Brindar atención oportuna en caso de incidentes. Coordinar la labor de todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil.

Además del despliegue de equipos dentro y fuera del estadio. Instalación de puestos de atención prehospitalaria y ambulancias en puntos estratégicos.

Supervisión de las medidas de seguridad en el interior del recinto.

El director hizo un llamado a la población a disfrutar con responsabilidad y a seguir las indicaciones de las autoridades durante el evento.

«Finalmente, recuerde que ante cualquier emergencia puede llamar al 2281-0888 o al 7070-3307, del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), estos números están disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana», concluyó Amaya.

