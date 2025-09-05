Arranque soñado: El Salvador ilusiona al ganarle a Guatemala por la mínima

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La Selección Nacional de El Salvador logró una victoria histórica al derrotar por la mínima a su similar de Guatemala en la primera fecha de la última ronda de las Eliminatorias Mundialistas de CONCACAF.

La noche del 4 de septiembre será recordada por todos los salvadoreños por gritar a todo pulmón el gol que marcó Harold Osorio al minuto 79′ luego de un tiro de esquina. Con esto, El Salvador logra sus primeros puntos en la eliminatoria, estos son de suma importancia ya que fue un partido de visita.

La Selecta no llegó a encerrarse, intentó construir jugadas colectivas desde media cancha. Guatemala se llevó una sorpresa al presenciar que La Selecta llegó a proponer. Ambas escuadras estuvieron parejas en el primer tiempo.

La primera jugada de peligro la tuvo El Salvador con un cabezazo de Bryan Gil que la mandó por arriba del travesaño.

Fue al minuto 16 qué Guatemala llegó con peligro, tras un centro en el área, pero la defensa salvadoreña la mandó por fuera para así evitar el disparo chapin. El tiro de esquina que desembocó esta jugada fue sin peligro.

Sobre los 15 a los 20, Guatemala se acomodó en su cancha e inició con un juego más frontal. En una ocasión, a los 18′, fue el nacional Jorge Cruz quien salvó un balón qué iba con complicaciones para Mario González.

Al cierre del primer tiempo, El Salvador y Guatemala tuvieron la más clara del partido. El Salvador por el lado derecho construyó una jugada pero no cerró Bryan Gil. En Guatemala, tras un pase de media cancha, Olger Escobar la mandó por arriba.

En el segundo tiempo, El Salvador y Guatemala tuvieron un juego similar al primer tiempo, jugadas nacidas desde media cancha y con poca peligrosidad en las porterías. Sin embargo, hubo jugadas de peligro donde Mario González fue el protagonista. El portero de los albos del Alianza fue crucial para evitar que Guatemala pudiera empatar.

A La Selecta le pasó factura el estado físico de algunos jugadores, Diego Flores, Julio Sibrian y Mauricio Cerritos presentaron molestias desde el minuto 70 del partido. Es así que Cerritos salió de cambio y Flores salió en camilla tras presentar calambres. El Salvador jugó con 10 los últimos 10 minutos de juego más el agregado (7).

El lunes 8 de septiembre, la selección nacional de El Salvador recibirá en el Estadio Cuscatlán a Surinam, con quien ya se ha visto las caras en el proceso eliminatorio. El 10 de junio de este año ambas escuadras empataron 1 a 1. Guatemala recibirá el mismo lunes a Panamá, quien llega de empatar con Surinam 0 a 0.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...