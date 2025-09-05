Messi se despide con doblete y lágrimas previo al Mundial 2026

Compartir

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

La vigente campeona del Mundo, Argentina, goleó 3-0 a Venezuela en la antepenúltima fecha de las eliminatorias mundialistas de CONMEBOL, con la participación estelar de Lionel Messi al marcar doblete en lo que sería su último partido oficial con la albiceleste.

Una cita especial, así vivió Lionel Messi su último partido oficial de cara al Mundial 2026; con sentimientos encontrados para la actual estrella del Inter de Miami que no pudo evitar las lágrimas previo al encuentro con Venezuela este jueves por la tarde noche.

La primera posibilidad fue para la vinotinto que en un arranque apresurado se acercó al terreno de juego de Emiliano Martínez, portero de la albiceleste.

Por su parte, Julián Álvarez comandó la primera llegada importante de Argentina al territorio de los venezolanos, tras la jugada colectiva por el centro que finalizó con la “araña” con un disparo en la frontal.

A solo 5 minutos del encuentro el grito de gol para Argentina fue ahogado, tras el disparo del “Cuti” Romero que quedó dentro de la red, pero fue invalidado tras evidente fuera de juego.

A los 27’, Argentina al tomar el control del esférico, encontró el balón en la frontal para Messi, el 10 mandó un disparo directo a la puerta del arquero Rafael Romo, sin oportunidad.

En el desarrollo el equipo local afianzaba su posición en la cancha y el cuadro visitante perdía mayor control ante una Argentina que buscaba el primero en el Monumental.

Advirtió y tomó la ventaja. El primero para Argentina llegó sobre los 42’ con una jugada colectiva que dejó a Julián Álvarez junto a Messi en la frontal, la acción finalizó con un golazo del rosarino en la portería de Romo; acción especial por parte del 10 en lo que podrían ser sus últimos goles vistiendo la albiceleste.

Con jugada en solitario sobre los 60’, Messi apareció nuevamente en el área chica de la vinotinto, primero con el disparo directamente al arquero quien dejó vivo el esférico para que el capitán se disputara con cinco jugadores que resguardaban al cancerbero.

El “toro” empuja el 2-0 para Argentina. Solo 20 minutos para finalizar el encuentro y Lautaro Martínez mandó de cabeza el esférico dentro de la red para incrementar la ventaja de Argentina.

Doblete del astro rosarino. Lionel Messi encontró el segundo tanto para la albiceleste, ante su similar que lo dejó como uno de los máximos goleadores de las eliminatorias.

A los 89’ previo a finalizar el encuentro, Messi fue privado del tercero en su cuenta al caer nuevamente en fuera de juego y se evitó así una ventaja más amplia contra Venezuela.

La penúltima fecha de las Eliminatorias de la CONMEBOL tuvo cuatro partidos en forma simultánea, con Argentina, Ecuador y Brasil ya clasificados y selecciones como Uruguay, Colombia y Paraguay que se unieron a los mencionados. Mientras que Bolivia y Venezuela van por el repechaje.

