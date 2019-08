Mesa por una Pensión Digna pide a Gobierno cumplir promesas sobre pensiones

Mirna Jiménez

Integrantes de la Mesa de Trabajo para una Pensión Digna pidieron este viernes al gobierno, que no excluya al sector trabajador de la discusión del tema de pensiones porque si deja la última palabra en manos de expertos internacionales y de los políticos, sería “más de lo mismo”.

“Si no hacemos una consulta nacional porque este es un tema de país, entonces no estamos haciendo nada”, manifestó Patricio Pineda integrante de la Mesa.

Pineda lamentó que desde el gobierno haya un “silencio sepulcral” en el tema de pensiones, cuando este debe abordarse de manera urgente porque hay mucha gente que no se está jubilando por las paupérrimas pensiones.

Añadió que han sabido que en Casa Presidencial se está trabajando el tema, algo que el ministro de Trabajo Rolando Castro ya había adelantado que sería una de sus prioridades junto con la discusión del salario mínimo.

“Me preocupa mucho que luego de estas publicaciones el mismo Rolando Castro dijo: ya se había montado la mesa de la que él hablaba pero que venían los expertos internacionales”, sostuvo Pineda en una entrevista televisiva.

“Eso de decir y confiarse que los expertos tienen la solución a este tema, eso es caer en más de lo mismo; lo hizo ARENA, ya lo hizo el FMLN escudándose de que el tema de pensiones es un tema técnico”, sostuvo.

El miembro de la Mesa afirmó, los trabajadores deben tener un rol principal en las decisiones sobre el tema pensiones, porque son los que aportan el dinero.

“Señoras y señores la solución al tema de pensiones, la solución al tema previsional, a la crisis del sistema de pensiones la tenemos los trabajadores y trabajadoras, porque somos los dueños del fondo de pensiones”, añadió.

En tanto Ana Cecilia Suárez manifestó que ellos como Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, no han sido tomados en cuenta por el ministro Castro.

Suárez dijo, además que dos propuestas de la mesa fueron enviadas a la comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, para analizar la posibilidad de reformar la Ley de Pensiones, pero que el ministro de Hacienda a quien se le mandaron desde el órgano Legislativo para su análisis, dijo que no eran viables financieramente, al igual que otras cinco enviadas por otros sectores.

“Los diputados se han quedado como parados, como congelados porque a esta fecha el gobierno del presidente Nayib Bukele, no presenta una posición clara de cómo va a resolver el sistema de pensiones, y mientras eso no suceda nosotros no vamos a lograr absolutamente nada”, dijo Suárez.

La integrante de la Mesa dijo que el injusto sistema de pensiones también es causa de migración, por lo que es necesario que el Ejecutivo ponga cartas en el asunto cuanto antes.

Opher Pérez Soriano dijo que el Ejecutivo y el presidente Bukele empeñó su palabra y tiene que cumplirla. “En su campaña política dijo al pueblo salvadoreño que iba a desmontar el sistema de AFP perverso que está dañando a todo el pueblo salvadoreño”, señaló.

“Dijo que iba desmontar el neoliberalismo, el pueblo le creyó y eso es lo que esperaba, por eso votó porque necesita resolver problemas que están afectando a la población”, recalcó.

Pérez Soriano afirmó, que hasta este día el presidente no ha dicho “esta boca es mía” en el tema de pensiones, y el cual debió haberse pronunciado, al igual que lo ha hecho en el tema de seguridad “porque esta es una bomba de tiempo”.

“Por lo menos el presidente ya debió dar instrucciones a la Superintendencia de Pensiones para que convoque a un debate a todos los sectores”, agregó.