Melissa Tobar desmiente a presidente Bukele

Melissa Tatiana Tobar, sobrina política del secretario general del FMLN Oscar Ortiz, quien fue cesada de sus labores en la Dirección General de Correos por el presidente Nayib Bukele, muestra una boleta de pago con la que aclara que su salario no era de $2000 y no laboraba como gerente de dicha institución. Foto Diario Co Latino/Cortesía

@JoakinSalazar “Quiero aclarar que todo eso es falso. En noviembre de 2015 entré a trabajar a la Dirección General de Correos de El Salvador. Llevé mi currículum como hacen miles de salvadoreños que buscan trabajo”, dijo Melissa Tatiana Tobar Aguilar, quien el pasado 26 de agosto fue despedida por el presidente Nayib Bukele, por ser pariente política del recientemente electo secretario general del FMLN, Oscar Ortiz. Y es que tras el anuncio, publicado en twitter: “Se ordena remover a Melissa Tobar Aguilar, sobrina de Óscar Ortiz, de su cargo en la Gerencia de Operaciones Postales y Servicios Logísticos de Correos de El Salvador”, y quien supuestamente ganaba dos mil dólares, la vida personal de Tobar ha sido sacada a la luz pública. Lo que la ha obligado a defenderse y decir que lo publicado por el mandatario es falso, tal y como queda demostrado con la boleta de pago publicada por ella misma. Tobar en su cuenta de twitter informó que entró a trabajar en el 2015 a Correos de El Salvador, y que hizo el proceso de contratación como cualquier otro ciudadano salvadoreño. Además, que su cargo es “auxiliar asistente de operaciones, no como gerente”, tal como había señalado el presidente Bukele. “Sí, soy sobrina política del señor Oscar Ortiz, su esposa es mi tía por parte de papá. Pero ni cuando él fue alcalde de Santa Tecla, ni cuando fue vicepresidente de la República, influyó para que yo entrara a trabajar a ningún lugar. Desde que tuve edad para trabajar lo he hecho por mis propios medios”, relata. Asimismo, explica que su salario “no es de $2,000, es de $515. No soy jefa, no soy un cargo de confianza, solamente soy una mujer trabajadora como muchas otras y de la cual depende un hijo”. Su despido como señala Tobar, es parte del conflicto que el presidente Bukele mantiene con el secretario general del FMLN, Oscar Ortiz. Lo que la hizo víctima de este enfrentamiento. “Ahora el señor presidente me ocupa para saldar sus problemas con el señor Ortiz. Pero yo no tengo nada que ver en sus acuerdos o diferencias políticas, solo soy una madre soltera que se queda sin el sustento para ella y su hijo. Gracias, presidente”, finaliza el tuit. Compartir Facebook

