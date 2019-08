Represalias de Bukele son “matonería política”, dice Oscar Ortiz

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El secretario general del FMLN Óscar Ortiz catalogó como un acto de “matonería política”, la acción del presidente de la República Nayib Bukele, al despedir de manera pública a empleados del Estado cercanos o familiares de dirigentes o exfuncionarios de ese partido político de izquierda.

“Me parece un acto de matonería política, yo realmente siento que eso no es propio de un presidente, yo esperaría que esa técnica cambie, yo esperaría que esa tónica se reflexione porque un presidente debe generar y contribuir a la armonía”, dijo Ortiz, en entrevista con Diana Verónica y Tony Cabezas, en radio 105.3 FM.

A criterio del dirigente política de izquierda, no es posible que a estas alturas un presidente de El Salvador haya recurrido al método de la intimidación y la exposición pública de personas para enfrentar los problemas sociales del país.

“Esto es como aquellas series que están de moda: si no te encuentro o no puede entenderme con vos, la agarro con tu familia, con tu abuela, con tu tío, con tu sobrino, eso no se puede en las actuales condiciones del país, yo no creo que ese sea el trabajo de un presidente”, añadió.

Ortiz afirmó, Bukele está obligado a respetar la ley y el debido proceso y no actuar de manera arbitraria aunque se trate de procedimiento sencillos.

“Hay que respetar la dignidad de las personas, si un funcionario considera que alguien está ubicado ilegalmente en un lugar, pues hay un procedimiento para quitarlo”, manifestó. El dirigente efemelenista cuestionó que un presidente tome represalias con terceras personas que nada tienen que ver en un debate sobre un tema de carácter nacional, como el de los veteranos de guerra.

El presidente Nayib Bukele anunció el despido de la esposa de Ortiz y otros conocidos, luego que el dirigente participara en una movilización de los veteranos de guerra del FMLN y la Fuerza Armada, que ven en peligro varias de las reivindicaciones logradas en los anteriores gobiernos el pasado lunes.

“Han sido afectadas terceras personas que no tienen nada que ver con la temática de carácter nacional que tenemos y que es propia de la democracia, de la pluralidad”, afirmó.

El efemelenista consideró inaceptables e ilegales los procedimientos del presidente contra los empleados.

“Es inaceptable que un presidente de la República violando todos los derechos de imagen y por todos los mecanismos legales establecidos por el sistema de derechos que las personas tienen, recurra a este tipo de procedimientos”, agregó.

Ortiz rechazó los señalamientos de nepotismo y afirmó, que ahora mismo existe una estructura de nepotismo que dirige el gobierno del presidente Bukele.

“Nepotismo es lo que tienen hoy en el Gobierno, casi todos los funcionarios de primer nivel tienen vínculos familiares de primer nivel”, afirmó.