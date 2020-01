Medios de comunicación en crisis ante las Fake News

Con el objetivo de tener un espacio alternativo de convivencia y de análisis de la realidad, Analystic, una agencia de investigación digital abordó el tema “Panorama Electoral y las Fake News en 2020”, a través de su foro denominado Horizonte Político, que contó con la participación de la catedrática de la UCA, Ivón Rivera y el investigador Malcolm Cartagena.

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

“Porque si un medio de comunicación se queda solo con su línea editorial y únicamente se muestra un enfoque de la noticia, igual no se vuelven un medio confiable”, sostuvo Malcolm Cartagena, quien considera que los medios de comunicación tradicionales y el periodista tiene una labor importante en la sociedad, y es contrastar toda información que se revelan en redes sociales y que puede caer en ser considerada noticias falsas.

“De acuerdo a diversos estudios de Estados Unidos y Europa, se considera que las noticias falsas, si bien inciden en el pensamiento de las personas, lo hacen reafirmando ya un criterio que estas personas tienen. No necesariamente las noticias falsas hacen que ganen o pierdan las elecciones, ya que reafirman ideas preconcebidas”, explicó Cartagena.

De igual manera, aseguró que el periodismo tienen una labor relevante para contrarrestar las noticias falsas, ya que es tarea del periodista contrastar, al menos dos puntos de vista de un mismo hecho.

“Las noticias falsas pueden tener su origen en redes sociales, pero los medios de comunicación la retoman y ellos la viralizan y después descubren que era mentira”, dijo.

En este sentido, Ivón Rivera, catedrática e investigadora de la UCA sostuvo que los medios de comunicación enfrentan una crisis de identidad, ya que en ocasiones solo se vuelven replicadores del discurso oficial. Discurso que surge desde las redes sociales. Además, lamentó que en la administración actual de Gobierno ya no existan datos ni discursos oficiales. Solamente vídeos y noticias que muestran una realidad, un Show Político, que muchos salvadoreños lo retoman como verdad.

“El político estrella es representado por el presidente. Como influenciador político. No hay roles informativos. Lo que más podemos achacar es que no hay discursos, solamente encontramos galería de fotos. Poco a poco la calidad de información se está perdiendo porque se está jugando solo a entretener de la política. No existen normas claras. Nos montamos en el circo, un espectáculo que nos llama la atención a todos”, explicó Rivera.