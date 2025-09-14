Medio Ambiente pronostica lluvias y tormentas de moderadas a fuertes

Compartir

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) indica que para este domingo, se tendrán lluvias y tormentas de moderadas a fuertes por influencia de una onda tropical. Podrían registrarse ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora (km/h) durante las tormentas.

Para la tarde, se prevén tormentas en la franja volcánica y montañosa norte, intensificándose y extendiéndose al resto del país; durante la noche, lluvias en la costa y algunos chubascos podrían continuar en valles centrales hasta la madrugada.

Se mantiene probabilidad muy alta de inundaciones urbanas y crecidas súbitas, con posible desbordamiento de ríos y quebradas en la zona norte, cadena volcánica y franja costera del país, especialmente en Ahuachapán, Jujutla, San Francisco Menéndez, Candelaria de La Frontera, Coatepeque, Chalchuapa, Sonsonate, Chalatenango, Quezaltepeque, Zacatecoluca.

Asimismo, en San Luis Talpa, Sensuntepeque, Dolores, Guacotecti, San Vicente, Usulután, San Dionisio, Ciudad Barrios, Sesori, San Francisco Gotera, Meanguera, Perquín, La Unión, Conchagua, San Alejo, Santa Rosa de Lima y otros.

El MARN recalcó que desde hoy, hay olas más altas y rápidas por mar de fondo incrementado, quienes visiten las playa deben seguir las indicaciones de los guardavidas de Protección Civil.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...