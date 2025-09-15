Enrico Dueñas debuta con Alianza y le da el triunfo

Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

Los encuentros de la primera división del fútbol salvadoreño de este domingo 14 de septiembre iniciaron con un minuto de silencio, tras el fallecimiento del exmundialista Jaime “La Chelona Rodríguez” (ver nota aparte). El Alianza, que utilizó un listo de luto durante el minuto de silencio, se quedó con los tres puntos al derrotar al Fuerte San Francisco 1 a 0.

El gol del Alianza llegó a los 71 minutos del partido, por medio del debutante Enrico Dueñas, con el dorsal 14, al cruzar con un disparo con pierna izquierda, al portero del Fuerte San Francisco.

Enrico Dueñas entró de cambio al minuto 46 por Andrés Hernández.

Estos son los resultados de la fecha once del fútbol de primera división:

Inter FA empató 1 a 1 contra el Zacatecoluca

Cacahuatique le ganó 2 goles a 1 al Municipal Limeño

Platense empató 3 a 3 con Club Deportivo FAS

Luis Ángel Firpo le ganó 1 a 0 al Águila

Isidro Metapán le metió 3 goles a 1 al Hércules

Alianza 1 a 0 contra Fuerte San Francisco

Tabla de posiciones

1. Luis Ángel Firpo, 26 puntos

2. Club Deportivo FAS, 21 puntos

3. Alianza, 21puntos

4. CD Cacahuatique 18

5. Isidro Metapán, 18

6. Águila, 14 puntos

7. Platense, 13 puntos

8. Municipal Limeño, 13

9. Fuerte San Francisco, 10 puntos

10. Inter FA, 8 puntos

11. Hércules, 8 puntos.

12. Zacatecoluca, 7 puntos.

Tabla de goleo

1. Juan Argueta, CD Cacahuatique, 8 goles

2. Yan Maciel, CD FAS, 5 goles

3. Jomal Williams, Isidro Metapán 5 goles

4. Styven Vásquez, Luis Ángel Firpo, 5 goles

5. Emerson Rivas, Platense, 5 goles

