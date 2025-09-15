Muere “La Chelona” Rodríguez

Compartir

Redacción Deportes

“El fue el impulsor de que yo estuviera aquí”, expresó Ernesto Corti, entrenador del Alianza Futbol Club, al referirse a la muerte de Jaime “La Chelona” Rodríguez, al término del parido que Alianza ganó 1 a 0 al Fuerte San Francisco, del departamento de Morazán.

El profesor Corti, tras lamentar la muerte de Jaime Rodríguez, mejor conocido como “La Chelona” Rodríguez, expresó sus condolencias a la familia del exmunialista de 1982, e icónico jugador del Alianza Fútbol Club.

El presentador de radio y televisión e hijo de la “Chelona”, Kiven Rodríguez, confirmó el fallecimiento del exseleccionado nacional. “Con profundo dolor confirmo que mi papá, Jaime “Chelona” Rodríguez, falleció esta madrugada. Nunca se está preparado para un momento tan duro y difícil como este. Agradezco mucho a todos por sus mensajes, muestras de cariño y respeto por el fallecimiento de mi amago papá”.

“Fallece ex mundialista de España 82, Jaime “La Chelona Rodríguez. Este día se confirmó que Rodríguez falleció de un paro cardíaco en Estados Unidos”, escribió Deporte Total USA, en la red social X. En las redes sociales, muchos trajeron al recuerdo pasajes de la vida futbolística de la Chelona Rodríguez. Guillermo Hernández, por ejemplo, colocó una fotografía con la leyenda: “un tridente que siempre estuvieron juntos”, en referencia la Jorge “Mágico González, La Chelona, y el Pajarito Norberto Huezo.

La Chelona Rodríguez, quien murió la madrugada de este domingo, a los 66 años de edad, fue de los primeros jugadores, sino el primero, que mejor ha destacado en equipos de renombre internacional. Jugó en el Sport-Cluh Bayer 05 Uerdingen, de Alemania; en el Club León Oficial, de México; KPV Kokkola, de Finlandia; Atlas FC, de México; NKK SC y Hokohama Flügels, de Japón.

Además de los equipos nacionales Alianza Fútbol Club y Club Deportivo FAS.

La Barra Brava 96 también se pronunció en las redes sociales. “La Barra Brava 96 lamenta el fallecimiento de Jaime Alberto “La Chelona” Rodríguez, ex jugador de Alianza FC, y expresa nuestras más profundas condolencias para toda la familia. Que Dios les dé la paz que buscan en estos momentos.

“Se fue una leyenda del fútbol salvadoreño, Defensor de época. Descanse en paz, “Chelona Rodríguez, escribió en X Nelson Hernández. Jaime Rodríguez fue presidente del INDES desde 2009, en el primer gobierno del FMLN, dirigido por Mauricio Funes Cartagena. Rodríguez era parte de “El grupo de amigos de Mauricio Funes”.

Jaime Rodríguez, desde el INDES intentó apoyar los estadios municipales que estaban al servicio de equipos de la liga mayor. Así, firmó un convenio con la alcaldía de Santa Tecla, para mejoras del estadio tecleño, que era la sede del equipo de Santa Tecla, lo que le ocasionó persecución de parte de la Fiscalía.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...