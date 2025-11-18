Mayoría de plazas del nuevo hospital Rosales es por servicios profesionales

Compartir

“La Red Nacional de Hospitales va a comenzar con el Rosales, pero el objetivo es ir integrando a los demás hospitales públicos”

Alma Vilches

@DiarioCoLatino

El secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS), Rafael Aguirre, informó que en el nuevo edificio del consultorio de especialidades del hospital Rosales la mayoría de plazas son por servicios profesionales, es decir, no tendrán derecho a prestaciones como Seguro Social ni AFP.

Aguirre consideró que si bien la población merece lo mejor en atención de salud, esto no debe atropellar los derechos laborales que la clase trabajadora tiene en el país, sin embargo, la ley misma establece que el Código de Trabajo no tiene influencia o ninguna relación con la Red Nacional de Hospitales.

“Es un señalamiento que tenemos que hacer desde la parte sindical como tal, la precarización de la situación de la justicia y derechos laborales, sería bueno aclarar hasta qué nivel se va a utilizar la compra de bienes y servicios, porque sabemos que esto precariza la situación laboral”, indicó.

A criterio de Aguirre, es necesario revisar el reglamento interno y ver de qué manera se va a manejar el derecho laboral de estos trabajadores, pues en este país ha costado sudor y, sobre todo, sangre de muchos sindicalistas quienes defendieron lo que hasta este día se tiene como Código de Trabajo y justicia laboral.

Iván Solano Leiva, presidente del Colegio Médico de El Salvador (COLMEDES), dijo que este proceso en el nuevo edificio del consultorio de Especialidades del hospital Rosales no puede considerarse un proceso evolutivo de mejorar la atención, porque en primer lugar debería existir un Plan Nacional de Salud que haya sido construido con los actores de salud y hasta la fecha no existe.

Leiva expresó que todas las actividades o políticas desarrolladas por parte del Estado no estaban ni siquiera escritas en el “famoso” Plan Cuscatlán, sino han venido saliendo de alguien que se le ocurrió, pero no fue discutido ampliamente.

“Después del año 2027, cuando se den las elecciones, va a venir la famosa inclusión al sistema público del Seguros Sociales, es otro componente dentro de toda la proyección de modernización y del supuesto ordenamiento del sistema médico hospitalario, que va hacia la privatización de la salud pública”, aseguró Solano.

Asimismo, detalló que el artículo 3, literal G de Ley de la Red Nacional de Hospitales establece que tiene la capacidad de concesionar la Red Nacional de Hospitales, es decir, en su momento el Estado puede justificar por diversas razones que no puede hacerse cargo y aparecer las empresas prestadoras de servicios.

“Es la gran desventaja que vemos, por eso hemos buscado el diálogo con las autoridades de Salud y el Ejecutivo, por ello, ese esfuerzo que se está haciendo en esa construcción de un plan nacional a través de CONADESA”, sostuvo.

El presidente del Colegio Médico recalcó que por falta de información se desconoce las condiciones del viejo Hospital Nacional Rosales, por afuera se ve renovando, una estructura muy bonita y remozada; de lo único que no destruyeron es una cancha de pádel.

DoctorSV

El Colegio Médico externó que le dará el beneficio de la duda al proyecto DoctorSV, una plataforma impulsada por el gobierno para acercar los servicios médicos a la población, con un modelo de atención apoyado en tecnología, lo cual tiene muchos beneficios, pero también sus desventajas.

“Es importante educar a la población sobre qué tipo de consulta debe hacer; esto no es un sistema 911, hay que explicar qué puede esperar de Doctor SV, mucha población puede tener enfermedades comunes, leves, que pueden atenderse de esta forma y eso trae la ventaja de disminuir la consulta de personas que no necesitan ir a un hospital”, destacó Solano Leiva.

Mientras tanto, el secretario general del SIMETRISSS manifestó que es una herramienta para garantizar el acceso oportuno a la atención en salud para la atención de medicina preventiva, en enfermedades crónicas estables, la Inteligencia Artificial (IA) permite buscar información en la big data de forma rápida y ayuda a acceder a estudios para dar la mejor respuesta al paciente.

“Tuvimos el caso en el hospital Médico Quirúrgico y Oncológico de pacientes con cáncer de próstata que estaban ya en sus controles regulares, era una atención de preguntarle al paciente cómo había evolucionado y cómo estaba, en el momento que ya reflejaba algún tipo de sintomatología nuevamente, de obstrucción al orinar, se le daba nuevamente una cita ya presencial para hacer una evaluación como es debido”, agregó.

En las últimas horas, el gobierno informó que ya se abrió la segunda etapa de 31 a 40 años para DoctorSV, atención médica asistida por IA, medicamentos, imágenes, estudios de laboratorio, asimismo, ya incluye consulta en salud mental, psicología asistida por Inteligencia Artificial, con el respaldo de psicólogos reales y sin límite de tiempo.

Ahora, DoctorSV también incluye Programas de Nutrición asistidos por Inteligencia Artificial, guiados por nutricionistas reales y totalmente personalizados para cada paciente, con seguimiento de metas y ajustes continuos a lo largo del proceso.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...