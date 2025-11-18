El Salvador dirá hoy adiós oficialmente al mundial de Fútbol

Compartir

Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

La Selecta viajó hace un par de días a Panamá, para prepararse para el partido último de las eliminatorias de la copa del mundo 2025 contra la escuadra panameña. El Salvador quedó eliminado de la copa del mundo hace cuatro días, cuando enfrentó a Surinman y le pegó una goleada de 4 a 0.

El Salvador enfrentará este martes a Panamá, por segunda ocasión, no solo con la moral por los suelos, sino porque, además, Panamá se impuso a los dirigidos del “Bolillo” Gómez en el Cuscatlán el 10 de octubre, y los canaleros se llevaron la victoria con un gol de José Fajardo, anotado al minuto 55.

El Salvador fue a Surinam, buscando un milagro, es decir, arrebatarle los tres puntos al equipo suramericano, pero, fue sorprendido, pues, el mejor fútbol, y no el milagro para los de Surimán se concretaron con cuatro goles.

De ahí que, con la derrota ante Surinam, El Salvador solo podría buscar ante Panamá, una derrota más digna, para decirle adiós oficialmente al mundial de forma más digna.

La Selecta va con una importante baja, la de Nathan Ordaz, quien ha sido criticado por los aficionados en las redes sociales, al igual que el entrenador, prácticamente a todo el seleccionado.

Muchos han recordado el periodo de los vendedores de humo, otros a los que solo decían que a la Selecta le hacía falta un por cien de fúbol y el 99 por cien de fé.

Los Suriboys (Surinám) llegan invictos a Guatemala, con nueve puntos, igual que Panamá, pero con diferencia de más cinco goles contra dos los canaleros, por lo que dependerán de si mismos para estar en la cita de México, Estados Unidos y Canadá del venidero año.

