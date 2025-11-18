Sevilla obtiene las finales de las próximas ediciones de la Copa del Rey

Compartir

Saúl Martínez

Corresponsal

@DiarioCoLatino

La tarde de este lunes, la Real Federación Española de Fútbol dio a conocer que Sevilla, España será la sede donde se disputarán las finales de la Copa del Rey para los próximo tres años.

Rafael Louzán, presidente de (RFEF), ha detallado que la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol le adjudicó para el 2026, 2027 y 2028, a la ciudad andaluza la final de la Copa del Rey, encuentro que se llevará a cabo en el Estadio La Cartuja.

“Estamos muy contentos con la última edición que hemos celebrado, quiero agradecer a la Junta de Andalucía, al Ayuntamiento de Sevilla, su esfuerzo para estás tres finales de uno de los eventos más importantes que se celebra en España en el ámbito del fútbol”, externó Louzán.

La RFEF asegura que el esfuerzo que hacen las autoridades andaluzas parte de un esfuerzo, dónde se ha realizado un concurso abierto, para calificar a las ciudades que cuentan con la capacidad de recibir este encuentro deportivo. Concurso dónde ha sido Sevilla quien ha logrado la oferta ganadora.La final se llevará a cabo el próximo 25 de abril de 2026, ésta ya ha puesto a trabajar a los organizadores en el entorno de La Cartuja, trabajos que suman para recibir el mundial 2030 entre; España, Marruecos y Portugal.

José Luis Sanz, alcalde de Sevilla ha mencionado que esta es un noticia importante para la provincia sevillana.

Sevilla, una ciudad talismán, que refleja la excelencia en cuanto a la organización de grandes eventos deportivos, culturales, música y demás.

“Este anuncio es una clara comunión que existe entre la Real Federación Española de Fútbol y la ciudad de Sevilla”, sostuvo Juan Manuel Moreno, presidente de la J.A.

Agregó que la apuesta por mejorar La Cartuja, también es parte de un sueño futbolístico soñado, ya que las circunstancias en algunas ocasiones muestran que es muy difícil dentro del ranking FIFA este Sevilla se ubique en el número uno a nivel de fútbol masculino y femenino.

