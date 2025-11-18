ARENA buscará un balance de poder en la Asamblea Legislativa

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El presidente de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Carlos García Saade, se pronunció a favor de que haya un balance de poder en la Asamblea Legislativa para garantizar el ejercicio de democracia y respeto a la institucionalidad y derechos humanos de los salvadoreños, lo cual es una apuesta del partido conservador.

En “Encuentro con Julio Villagrán”, Carlos García Saade sostuvo que “estamos listos”, como partido para ejecutar ese balance de poder en 2027, en referencia a las elecciones, legislativas, de alcaldes y presidenciales. “Nosotros como ARENA ya estamos listos de cara al 2027 para darle un verdadero balance de poder a toda la población salvadoreña”.

El balance de poder, según Saade, tiene relación con todos los temas de país que preocupan a los salvadoreños, por ejemplo la economía. “Una de las cosas que más me preocupa es la deuda creciente. Esta deuda (pública) no hubiera sucedido si existiera un balance de poder al interior de la Asamblea”. A juicio de Saade, la deuda pública que ya superan los $33 mil millones es el resultado “del mal manejo” de los préstamos, producto de las decisiones de un solo partido, Nuevas Ideas.

“Quien debe poner orden es la Asamblea Legislativa, pero debido a la falta de balance de poder, el gobierno sigue gastando a lo loco, llegando a un acuerdo con el FMI (Fondo Monetario Internacional), pero ya lo está violentando, diciendo que recorte gastos que no eran necesarios, el gobierno hizo los recorto para el primer desembolso pero actualmente esos gastos vuelven a salir, el problema es que es dinero de los salvadoreños”, sostuvo Saade.

El dirigente tricolor sostuvo que el gobierno de Bukele no saldrá adelante porque “gasta demasiado”, aunque los ingresos han aumentado; “si fueran eficientes pueden corregir al gobierno de la República, pero si solo se pide y se aprueba, seguirán pidiendo y gastando desmedidamente”.

Al Gobierno no le interesa que haya balance de poder porque no haría lo que actualmente hace, toma decisiones, ejecuta proyectos o se endeuda sin mecanismos de transparencia o rendición de cuentas. “Estamos gobernados por un extremo y eso no es bueno, varios diputados han dicho que si hay más legisladores de otros partidos políticos, ellos liberaran a los pandilleros. Todos los que son culpables de cometer un delito deben estar en la cárcel, pero lo que no quieren realmente es que exista un balance de poder con esa narrativa”, señaló.

“¿Quien no quisiera tener más alcaldes como Milagro Navas? que es una de las mejores alcaldesas del país, ¿Quien no quiere tener más diputados como Marcela Villatoro o Francisco Lira? pero no solo nos podemos enfocar solo en la Asamblea Legislativa, como partido político debemos prepararnos para las elecciones”, destacó Saade.

El presidente de ARENA aseguró que como instituto político no ha tomado aún la decisión de participar en todas las elecciones, “pero yo me inclino que si debemos participar en todo (en referencia a las presidenciales), nosotros nos hemos fortalecido con la renovación del partido, porque éste ARENA no es el mismo que era antes, ha costado cambiar esa mentalidad en los salvadoreños”, puntualizó.

“Como ARENA participaremos sin miedo en las elecciones 2027, necesitamos una alternativa de quienes nos están gobernando, no es bueno caer en los extremos, necesitamos un balance de poder que nos pueda ayudar a desarrollarnos como país”. Saade anunció que el partido ARENA no hará alianza con ningún partido político.

