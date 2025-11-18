El Salvador ha caído en un caos económico: Manuel Flores

Compartir

“Estamos conscientes de que el país ha caído en una situación económica desesperada. Yo los invito a que se metan la mano a la bolsa, a que revisen sus cuentas bancarias, su refrigeradora, su cocina, sus deudas acumuladas”, planteó Flores en referencia a la pésima economía de los salvadoreños por no crear políticas públicas enfocadas en el tema.

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El secretario general del FMLN, Manuel Flores, destacó que El Salvador ha caído en un caos económico, debido al alto endeudamiento público. Paralelamente, los salvadoreños se ven en una situación desesperada ante el alto costo de vida.

En su conferencia de prensa de todos los lunes, el dirigente político señaló que la población en los territorios se quejan de los altos costos de la vida, específicamente de la canasta básica que ha ido en aumento.

La canasta básica urbana está en $251 al mes, y la canasta básica rural está en $191 al mes. Esto, en muchos casos, representa un gasto necesario muy complicado, ya que el salario de un salvadoreño es el mínimo, $408, sin descuentos de ley, a ello habrá que sumarle, presupuesto para salud, educación y vivienda de la familia.

“Estamos conscientes de que el país ha caído en una situación económica desesperada. Yo los invito a que se metan la mano a la bolsa, a que revisen sus cuentas bancarias, su refrigeradora, su cocina, sus deudas acumuladas, a quien le deben, si ya pagaron el carro, la moto, la bicicleta, el crédito, que revisen cómo está la calle de enfrente de su casa o el camino para conducir a su vivienda, que revisen cuánto han gastado en medicina, en comida, cómo ha subido el precio. Incluso revisen los menús de algunos restaurantes donde un desayuno vale 10 dólares, 8 dólares, 6 dólares”, planteó Flores.

Aunque los ejemplos de Manuel Flores suelen ser generales o complejos, es ahí donde se centra el problema económico de los salvadoreños, pues si los precios de los alimentos, medicinas o servicios han subido de precio, se ahoga el bolsillo por cubrir esas necesidades.

“Eso es lo que se está viviendo porque el país ya cayó en un caos económico”, dijo Flores. Sumado a ello que el Gobierno se endeuda cada semana sin resolver el tema económico. La deuda pública superan los $33 mil millones.

“Todo el mundo espera e incluso apuestan de cuánto va a ser el préstamo de esta semana. Algunos dicen, hoy van a ser 100, 150, 240 y apuestan, porque ya se convirtió el país en una risa, y dicen, vamos a prestar $180 millones para tal cosa, y la gente dice, -bueno, pero aquí no han hecho nada-. ¿Saben qué está pasando? que el país se ha endeudado de tal manera que ya no hay manera de pagar”.

A juicio de Manuel Flores, no hay manera de pagar, porque “no hay producción, no hay agroindustria, no generamos nada, aquí no hay petróleo, aquí no hay nada, solamente capital especulativo y remesas que es consumible, el pueblo lo usa para lo que quiera y es su derecho, no para inversión”.

La Asamblea Legislativa aprueba semana tras semana millones en préstamos; solo la semana anterior, el oficialismo aprobó en deudas, $514 millones de dólares; sin especificar los destinos de los recursos.

“Entonces, se va acumulando la deuda, que ya casi llega a 90%. Así es bien fácil gastarse el dinero que no es de uno. ¿Quién es el que va a pagar los platos rotos? el pueblo de a pie, al que corren del centro, al que le cobran el IVA, al pueblo que no lo dejan entrar, ese es el que va a pagar los platos rotos. En un futuro, nuestros hijos, nietos, bisnietos ya están endeudados completamente, pero la irresponsabilidad de este régimen (Gobierno) es que no les importa gastarse el dinero”.

Elecciones 2027

Sobre el proceso de las elecciones para 2027, el secretario general del FMLN, Manuel Flores, dijo que el próximo 7 de diciembre el partido retoma su trabajo territorial, pues están llamados los convencionistas a participar y tomar decisiones, «una de ellas si vamos a participar o no en las elecciones (2027)».

«A partir del 7 de diciembre se van a tomar las decisiones si participamos para la elección presidencial, de diputados o de alcalde, esa decisión se toma el día 7 y cualquier decisión, estamos preparados para lo que venga», añadió Flores.

Será el Convención Nacional, máximo organismo interno del FMLN, quien decidirá en qué elecciones participar en las de 2027, donde los salvadoreños elegirán a Asamblea Legislativa, Concejos Municipales y Presidente de la República.

