Diputados a favor de reforzar con $359.9 millones a diversas instituciones del Estado

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable para reforzar con $359.9 millones a diversas instituciones del Estado; entre ellas a la Defensa Nacional con $37 millones.

El decreto menciona que “actualmente varias instituciones del sector público tienen diferentes necesidades de gastos de funcionamiento que han surgido durante la ejecución del presente ejercicio fiscal de 2025, por lo que nо disponen de cobertura presupuestaria, siendo impostergable e ineludible brindarles el apoyo financiero para poder cumplir con sus objetivos y metas institucionales, las cuales totalizan un monto de $359,930,000”.

Los fondos están distribuidos de la siguiente manera: Tribunal Supremo Electoral (TSE), $700,000; Ramo de Relaciones Exteriores por $2.5 millones; Ramo de la Defensa Nacional, $37,470,000; Fiscalía General de la República, $11,400,000; Procuraduría General de la República (PGR) $1.3 millones; Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, $700,000; Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial $16.1 millones.

Ramo de Seguridad Pública y Justicia por $48.5 millones; Ramo de Educación, Ciencia y Tecnología, $116 millones; Ramo de Salud, $38,730,000; Ramo de Trabajo y Previsión Social, $1,100,000; Ramo de Cultura $3.8 millones; Ramo de Agricultura y Ganadería $20 millones; Ramo de Obras Públicas y de Transporte, $57.5 millones y el Ramo de Turismo por $4,130,000.

En mayo de 2024, se autorizó al Gobierno la gestión de recursos por $1,500 millones, a través de la emisión o ejecución de Títulos Valores de Crédito, otros tipo de instrumentos financieros y/o combinación de los mismos, incluyendo operaciones de manejo de pasivos. Estos fondos que se obtengan, “se destinarán para necesidades generales del Presupuesto General del Estado y/o la financiación de operaciones de manejo de pasivos”.

En septiembre de 2024, se autorizó la incorporación de recursos de Hacienda para el año fiscal 2024 la cantidad de $1,200 millones con cargo de esos recursos (los $1,500 millones) y en octubre de este año, se autorizó que se incorporen en el presupuesto 2025 $149,625,000.

Para darle refuerzo extraordinario se utilizarán $150 millones de esos recursos, y el resto, los $209,930,000, provienen de excedentes de ingreso de impuestos. El destino de los montos de cada institución no fueron detallados.

