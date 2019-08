Matrimonio civil igualitario como derecho y no religión

Gloria Silvia Orellana

“Debemos buscar un país en donde todas las personas tengamos la oportunidad, la posibilidad de desarrollarse”, dijo Herman Duarte presidente de la Fundación Igualitos, en relación a la “demanda por igualdad” que fue presentada ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ha sido admitida y que busca el acceso igualitario a las instituciones civiles que regulan las relaciones de pareja.

“La admisión de la demanda alienta que el Estado salvadoreño es garante de los derechos, pues todas las personas somos iguales ante la ley, independientemente la raza, sexo, religión, clase social, orientación sexual, identidad o expresión de género”, agregó Duarte.

Asimismo, afirmó que estarán expectantes de las opiniones que emanen de la Asamblea Legislativa y la Fiscalía General de la República, ante la admisión de la demanda de igualdad, que en un período de diez días deberán presentar sus posturas, para que se emita una sentencia definitiva del órgano judicial.

“¿Cómo regula el Estado salvadoreño las relaciones de pareja? Con dos instituciones: el matrimonio civil con un notario -que es el que pedimos-, no el religioso. Y la unión de hecho (acompañarse). Pero, ¿qué está pasando con parejas homosexuales? Que pueden tener 10 o 15 años de estar juntos y no tienen reconocimiento jurídico; entonces tienen que hacer contratos complejos y caros que no es accesible para todas las personas. Nosotros abogados por proyectos de vida de las personas, más que por cuestiones patrimoniales, solicitamos el matrimonio civil igualitario, que se basa en derecho y no en la religión”, agregó.

Saúl Baños de FESPAD resaltó algunos indicios de progreso en cuanto a validar los derechos de las personas LGBTI, desde la admisión de la demanda en la Corte Suprema de Justicia. No obstante, señaló que existe un retraso en este tipo de debates, que son importantes para la sociedad salvadoreña.

“Me sumo al llamado a que el fiscal (Raúl Melara) y la Asamblea Legislativa den una opinión favorable, para efecto de que la Sala de lo Constitucional emita un dictamen favorable a los demandantes y organizaciones sociales”, dijo.

Sobre la Ley del Nombre de la persona natural hay una demanda presentada; no obstante, no se ha admitido y ya existen casos de algunos jueces que han asumido ese marco jurídico para dar una sentencia favorable. “Hay que decir que con el nuevo gobierno hay algunas expresiones de retroceso, en algunas luchas conquistadas de manera institucional con el desmontaje de algunos logros, como el caso de Ciudad Mujer”, manifestó. El colectivo de organizaciones LGBTI de derechos humanos, feministas y jurídicas exhortó a dar un paso hacia el desarrollo en materia de derechos humanos, solicitándole a la Fiscalía General de la República, a la Asamblea Legislativa y a la Sala Constitucional retomar en su análisis el marco de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), basada en el respeto a la dignidad de todas las personas y en el respeto al derecho a la igualdad e intimidad.