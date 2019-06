Martino destaca la “seriedad” de México en su debut

Pasadena/Estados Unidos/AFP

El técnico argentino de la selección mexicana, Gerardo Martino, destacó la “seriedad” de su equipo en la goleada 7-0 ante Cuba en el estreno de ambos en el Grupo A de la Copa Oro 2019.

“Está claro que nosotros teníamos que marcar en 90 minutos la diferencia que a priori había a nivel individual con el rival. Creo que lo hemos hecho, en general, muy serios. Uriel (Antuna) destaca por los tres goles pero creo que la seriedad ha sido el sello distintivo de este equipo”, señaló el Tata, que debutaba en competición oficial como seleccionador del Tri.

“Es muy difícil hacer un análisis con un resultado así, con esta diferencia. Nosotros hemos plasmado nuestra superioridad con mucha seriedad. Teníamos la ilusión en hacer un buen partido, en enderezarlo desde el comienzo, en no dar oportunidades al rival, en ser serios durante los 90 minutos y creo que esos objetivos se pudieron conseguir”, agregó.

Martino, exseleccionador de Argentina y extécnico del Barcelona entre otros, no quiso sin embargo perderse en elogios hacia sus jugadores individualmente. Tampoco con Uriel Antuna, autor de tres tantos durante la contienda.

“Lo primero que le diría es que no escuche demasiado, que no entre demasiado en redes sociales, que no mire demasiados programas. No seremos nosotros los que desubiquemos al chico. Para alguien que empieza, no es nada más ni nada menos que una buena noche”, sentenció.