MARN prevé vientos nortes para la noche de este domingo

2 noviembre, 2025

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informa que, para la noche, se tendrán vientos nortes.

Para este domingo, en la mañana el cielo estará despejado, sin lluvias. En la tarde, el cielo estará parcialmente nublado, con posibilidad de lluvias en la cadena volcánica y en la zona montañosa norte, con énfasis en la zona oriental. Por la noche, se esperan lluvias en sectores de la zona oriental.

El viento se tendrá del noreste en el día, variando de 10 a 18 km/h, y en la noche, se tendrán Vientos Nortes, variando entre los 10 a 25 km/h con ráfagas entre los 30 a 40 km/h y otras eventuales superiores a los 50 km/h en la zona occidental.

Estas condiciones se deben a un sistema de Alta Presión, ubicada sobre Texas, EE.UU, que empuja a un Frente Frío sobre el Golfo de México, generando Vientos Nortes, sensibles en zonas altas del país.

