Gobierno salvadoreño envía contingente a Jamaica para ayudar a afectados por huracán Melissa

Redacción Nacionales @DiarioCoLatino Un contingente partió del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez hacia Jamaica para brindar asistencia a los afectados tras el paso del huracán Melissa. La misión humanitaria salvadoreña está conformada por 300 personas preparadas para operaciones de búsqueda, rescate, salvamento acuático y atención médica de emergencia. Entre ellos se encuentran 60 miembros del Cuerpo de Bomberos, 36 integrantes del Equipo Táctico Operativo de Protección Civil, así como 60 expertos en salvamento acuático de la Unidad de Guardavidas.

También se trasladarán a las zonas afectadas un total de 95 miembros de la Fuerza Armada, 10 agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la PNC y 40 profesionales del área médica y de atención prehospitalaria.

“Nuestro contingente lleva equipo especializado y suministros esenciales para la atención primaria, la búsqueda y rescate de las personas de la hermana nación de Jamaica. Este esfuerzo conjunto demuestra que la cooperación y la unión son las herramientas más poderosas para enfrentar cualquier desafío”, afirmó el director de protección civil, Luis Alonso Amaya.

El Gobierno salvadoreño también envió más de 50 toneladas de suministros para ayudar a los habitantes de Jamaica. “Nuestros equipos que van a apoyarnos en esta acción de búsqueda y rescate a Jamaica son nuestros héroes que van a ayudar a una nación amiga de El Salvador y con la que compartimos lazos», añadió la viceministra de Relaciones Exteriores Adriana Mira.

