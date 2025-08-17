Página de inicio » Nacionales » MARN alerta sobre alto riesgo de inundaciones urbanas este domingo
Las tormentas de los últimos días han dejado inundaciones, vehículos varados y familias evacuadas en zonas de riesgo. Foto Cortesía

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) advirtió que para la tarde y noche de este domingo 17 de agosto se esperan chubascos y tormentas dispersas en distintos puntos del país, con posibilidad de extenderse hasta la madrugada del lunes.

Según el informe oficial, entre las 7:00 a. m. del 16 de agosto y las 7:00 a. m. del 17 de agosto se registraron lluvias de moderada a fuerte intensidad en la zona norte, paracentral y oriental del territorio. El mayor acumulado fue de 71.2 milímetros, en la estación de Sensuntepeque, Cabañas.
El MARN alertó sobre una alta probabilidad de inundaciones urbanas y crecidas súbitas que podrían ocasionar desbordamientos, especialmente en distritos del centro y occidente del país.
Entre los municipios con mayor nivel de riesgo se encuentran:
Zona occidental y costera: Ahuachapán, Santa Ana, Coatepeque, Sonsonate, Acajutla, Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán, La Libertad y San Juan Opico.
Zona central y oriental: Quezaltepeque, San Salvador, Mejicanos, Apopa, Ayutuxtepeque, Ciudad Delgado, San Martín, Tonacatepeque, Soyapango, Ilopango, Zacatecoluca, San Vicente, Usulután, San Miguel y La Unión.
Probabilidad de desbordamientos en cuencas
De acuerdo con el pronóstico hidrológico, en las próximas 24 horas se esperan:
Probabilidad alta: en las regiones Lempa Alta, Lempa Media, Cara Sucia, San Pedro, Estero de Jaltepeque, Bahía de Jiquilisco, Sirama y Mandinga, Comalapa; así como en el río Grande de Sonsonate.
Probabilidad media: en la región Lempa Baja y en los ríos Jiboa, Paz, Goascorán y Grande de San Miguel.
El MARN detalla dos niveles de amenazas:
Probabilidad media de crecidas repentinas en Metapán y Citalá, que podrían causar inundaciones urbanas y afectar temporalmente la movilidad de personas y vehículos.
Probabilidad alta de crecidas repentinas en más de 50 municipios del país, entre ellos Ahuachapán, Sonsonate, Santa Ana, Chalatenango, Santa Tecla, San Salvador, Zacatecoluca, Usulután, San Miguel y La Unión.
La institución pidió a la población mantenerse atenta a los informes oficiales, seguir las indicaciones de Protección Civil y evitar zonas de riesgo como cauces de ríos, quebradas y calles propensas a inundaciones.

