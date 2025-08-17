Todo listo en Bolivia para elecciones generales

Compartir

La Paz/Prensa Latina

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aseguró que todo está listo para que más de 7,9 millones de bolivianos elijan hoy en los comicios generales al presidente, vicemandatario, 130 diputados, 36 senadores y nueve representantes supraestatales.

La Unidad de Comunicación del TSE confirmó que el programa de este domingo será inaugurado oficialmente a las 07:00 hora de Bolivia en la sede de ese órgano del Estado, en La Paz.

Confirmó que a las 13:00 hora local en ese lugar se realizará una evaluación de media jornada de votación, y que a las 18:00 comenzará el cómputo del voto en el exterior en el Auditorio Illimani del Campo Ferial Chuquiago Marka, zona paceña de Bajo Seguencoma.

Un primer informe del Sistema de Transmisión de resultados preliminares (Serepre) ocurrirá a las 21:00 en el Salón Jallala del recinto ferial, según se informó.

Bolivia vivirá este domingo una de las elecciones más observadas de su historia con la presencia de más de tres mil 500 veedores de 19 organismos nacionales e internacionales.

La canciller, Celinda Sosa, precisó que supervisarán el proceso 14 observadores internacionales y cinco nacionales, quienes estarán en los nueve departamentos del país, con mayoría en Santa Cruz, El Alto, la ciudad de La Paz y Cochabamba, jurisdicciones que tienen la mayor cantidad de votantes.

Este sábado, el Gobierno nacional rechazó acusaciones lanzadas por la Alianza Unidad, del candidato presidencial Samuel Doria Medina, que denunció la supuesta existencia de un “plan digitado” para vincular a su partido con un fraude electoral.

Un comunicado del Ejecutivo calificó de “irresponsables” esas afirmaciones y exhortó a todas las fuerzas en contienda a actuar con “total y absoluta responsabilidad” en el contexto del proceso democrático.

“Lo que explica esa posición de Alianza Unidad es la guerra sucia entre los partidos de la derecha. El Gobierno Nacional no está vinculado con la misma”, sostiene la nota, en alusión a los cruces de acusaciones entre candidaturas opositoras.

Enfatizó el pronunciamiento oficial en que no es “sano para la democracia ni para el país poner en tela de juicio un proceso cuyo órgano rector, el TSE, ha demostrado total transparencia y compromiso al cumplir el cronograma originalmente dispuesto.

Recordó, asimismo, que el Gobierno enfrentó “ataques antidemocráticos” desde el inicio de su gestión, pero ratificó que garantizará la transición política el próximo 8 de noviembre, fecha fijada para la toma de posesión de las nuevas autoridades electas.

En el comunicado, el Gobierno expresó su “absoluto respaldo” al TSE y pidió a la población no dejarse sorprender por versiones que, según advirtió, buscan «minar” el camino hacia las elecciones generales.

“Solicitamos a la ciudadanía informarse únicamente por los canales autorizados y legales en torno al ejercicio electoral”, concluyó el comunicado.

