Manuel Flores sostiene que Ley de Agentes Extranjeros viola derechos del pueblo

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel Flores, aseguró este miércoles en la entrevista Encuentro con Julio Villagrán que el país está sumergido en una «crisis inconstitucional”, y ejemplo de ello, mencionó, es la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, la cual impone un impuesto del 30 % a las organizaciones de sociedad civil que reciben donaciones o pagos del extranjeros.

De acuerdo con Flores, es importante que el pueblo se ilustre con la ley porque es un tema que “viola los derechos del pueblo”, ya que muchos proyectos son beneficiosos para la gente como los proyectos de agua, proyectos ambientales, pero están “satanizando” toda la cooperación internacional y hasta algunos países puede que valoren retirar la cooperación total del país, dijo.

Es de contextualizar que la Asamblea Legislativa aprobó, de forma exprés, la Ley de Agentes Extranjeros, con ella se impone un impuesto del 30 % a las organizaciones de sociedad civil sobre las donaciones del extranjero; esta medida impactará en los proyectos que se realizan en la sociedad. La medida se aprobó en menos de dos horas y sin mayor discusión; Nuevas Ideas afirmó que buscan “una mayor transparencia” de las organizaciones de sociedad civil, pero esta se ha considerado como una “Ley Mordaza” para controlar a las oenegés; sobre todo, a las críticas del Gobierno de Bukele.

En ese sentido, Manuel Flores lamentó esa situación, ya que dijo que el Gobierno “no le cumple a la gente”, ya que “no terminan proyectos, los abandonan, no hay transparencia, no hay empleo, la economía está quebrada. Dijeron que no iban a haber más impuestos, dijeron que no iban a haber más préstamos, y ahí están, cada sesión (plenaria) es una sesión de préstamos”.

“Dijeron que era el primer presupuesto (general de la nación) sin préstamos, y con financiamiento completo. Pues no, mintieron una vez más. Por eso insisto, se necesita decencia, y la decencia es la base fundamental de la credibilidad, de la transparencia”, enfatizó Flores.

Por esa razón, Flores sostuvo que el pueblo “cada vez está entendiendo más de qué se trata este Gobierno; (de) pura manipulación mediática, y si estás en contra, dando tu opinión, te caen a palos los ejércitos de opinólogos, los ejércitos progobierno, que están todos los días esperando nuestras entrevistas y nuestras opiniones para tergiversarlas. Ese tipo de acciones que son propagandísticas le están haciendo un gran daño a nuestra sociedad”.

