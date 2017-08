Magistrado Ulises Rivas acude a la CIDH y pide medidas cautelares contra la Sala

@AlmaCoLatino

El magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ulises Rivas aclaró, una vez más que no tiene vínculos partidarios. “No estoy afiliado a ningún partido político”, aseguró, además fue enfático en admitir que apoyó a la fórmula presidencial del FMLN en 2014, porque cada ciudadano es libre de ejercer su voto como mejor le parezca.

Rivas alegó que él no está afiliado al partido FMLN, según la demanda de inconstitucionalidad que admitió la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de su elección.

El magistrado Rivas reveló que recientemente acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde pidió medidas cautelares contra la Sala de los Constitucional de la CSJ. La CIDH podría pedir al Estado que se suspenda el proceso en su contra y Sala tendría que acatar.

“A la CIDH se presentó una comunicación o demanda donde se solicita medidas cautelares, que la Comisión se pronuncie, exigiéndole al Estado de El Salvador que respete los derechos sociales y políticos, que son derechos fundamentales de todas las personas. A mí no me van a asociar a la fuerza los 4 magistrados de la Sala a un partido político, puedo tener simpatía, puedo tener amigos en los diferentes partidos, pero eso no me hace ser miembro orgánico de un partido”, explicó Rivas.

Asimismo, manifestó que iniciará una cruzada en defensa de los derechos de libertad de expresión, pues hasta la fecha 112 funcionarios han sido destituidos por estos magistrados de la Sala de Constitucional

“Si yo estoy convencido que no pertenezco a ningún partido político, yo voy a agotar todas las instancias legales del derecho interno, llámese Fiscalía, Tribunales de Ética, Derechos Humanos para que investigue el actuar de los magistrados, si tengo que salir de nuevo a la CIDH lo voy a volver a hacer, no importa que ellos al final resuelvan destituirme, no se trata de aferrarme a este cargo. Cuando uno está convencido que no pertenece a ningún partido hay que defenderse y trabajar para que se le respeten esos derechos”, enfatizó el magistrado del TSE.

Recientemente, Rivas presentó una recusación contra cuatro magistrados de lo constitucional y pidió que se llame a los suplentes o jueces imparciales, pues consideró que la Sala de lo Constitucional admitió la demanda en su contra, dado que en 2012, junto a organismos como la Unidad Nacional de Abogados por la Justicia y la Democracia (UNAJUD) y el SITTOJ denunció una serie de irregularidades en los procesos de elección de los magistrados de la CSJ.

El funcionario señaló que el proceso contra su elección responde a una venganza política, por denunciar irregularidades de la CSJ. “La Sala lo que está haciendo es violentando los derechos de libre pensamiento y de discernir, nosotros tenemos derechos; se me acusa de que acompañé la oferta electoral que ofrecía un candidato a la presidencia, mismo que acompañé en el 2014 y hoy es presidente”, puntualizó.