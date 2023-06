Magistrado Julio Olivo llama a no seguir haciendo más cambios electorales

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Julio Olivo, magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), exhortó al gobierno a no seguir haciendo más cambios electorales, de lo contrario así se llegará hasta el día de las votaciones, porque cualquier modificación a la regla altera el proceso de los comicios, ya que la elaboración del Plan General de Elecciones (PLAGEL) comienza dos años antes del evento.

“Cualquier regla general de elecciones no va a funcionar si hay entidades que están modificándola, eso cambia nuestra organización electoral; los métodos de interpretaciones se pueden prestar para hacer nuevas normas constitucionales, sin seguir los procedimientos establecidos por la Constitución”, sostuvo.

Pasar a una forma de distritación cambia el sistema representativo y habría que analizarlo; de ser 262 municipios a 44 complica el trabajo del TSE, por lo cual, se busca no modificar tanto el PLAGEL. Hasta antes del anuncio del presidente Bukele se estaba trabajando con el número de 262 municipios, regidores internos que se iban a someter a elecciones de los partidos, por ello no deben cambiarse las reglas del juego.

Según Olivo, es necesario informar el número de regidores que serán a nivel nacional, porque los 218 municipios restantes pasarán a ser distritos, mal harían que el municipio pertenezca a un director de distrito, sin embargo, se desconoce si este será sometido a elección popular, o buscaría participación en los concejos municipales de los 44 municipios oficiales.

“Voy a cumplir con la Constitución y las leyes de la República, el llamado sería no seguir haciendo más cambios porque eso nos lleva a alteraciones, lo que defina la Asamblea está bien, siempre que cumpla con la Constitución; cuando se reduce de 262 a 44 municipios y no es conocido el fundamento teórico o fáctico, tiene una interpretación no jurídica, sino más bien política”, enfatizó el funcionario.

Asimismo recalcó que lo ideal es velar por un proceso de transparencia, pero con el voto electrónico hay desconfianza porque para las elecciones nunca se ha usado el pasaporte, ahora Migración y Extranjería debe entregar datos, pero el Tribunal tiene solamente de 1997, los demás no han llegado; tampoco se ha permitido votar con DUI vencido como será en 2024.

“Mi idea es que se genere transparencia e igualdad en la empresa a elegir para las elecciones desde el exterior, sólo han nombrado una, la garantía para el TSE es tener una empresa de auditoría la cual garantice que todo salió bien en materia electoral”, expresó durante el espacio televisivo Encuentro con Julio Villagrán.