#LOÚLTIMO: Muere el padre jesuita y defensor de DDHH José María Tojeira

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La cuenta Jesuitas Centroamérica informó este 5 de septiembre sobre el lamentable deceso del padre José María Tojeira, exrector de la Universidad Centroamericana (UCA), férreo propulsor de la justicia social y columnista de Diario Co Latino.

“Con profundo pesar comunicamos que esta mañana falleció, en Ciudad de Guatemala, P. José María Tojeira, S.J., compañero de Jesús que entregó su vida al servicio incansable del territorio centroamericano. Encomendamos su alma al abrazo de Dios”, dijo la cuenta de la Compañía de Jesús en Centroamérica en sus redes sociales.

José María Tojeira fue un sacerdote jesuita, teólogo y defensor de los derechos humanos profundamente vinculado a Centroamérica, especialmente a El Salvador. Nació en Vigo, España, en 1947, y se naturalizó salvadoreño. Falleció esta mañana en la ciudad de Guatemala, a los 78 años.

La causa del fallecimiento aún no se ha dado a conocer.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...