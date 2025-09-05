Frente Magisterial denuncia plataforma SALVE como mecanismo de represión

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Frente Magisterial Salvadoreño (FMS) denunció que el gobierno creó la plataforma del Sistema de Alerta de Violencia en Educación (SALVE), el cual es usado como mecanismo de represión en contra de los docentes, ya que los padres de familia o cualquier persona con cierta diferencia con un docente podría denunciarlo, lo cual generaría en sanciones graves hasta el despido.

La gremial manifestó que han documentado la represión a maestros a través de asesores pedagógicos y de gestión, incluso, por falsas denuncias mediante mensajes anónimos en páginas de Facebook o WhatsApp, creando sobre el magisterio una ola de terror, aunada a los directores escolares represivos que el “régimen” está imponiendo, lo que está generando un ambiente enfermizo para los docentes.

“Ante las voces del magisterio que se opone a los despidos arbitrarios y recortes de presupuesto, así como los padres de familia y estudiantes que reclamaron por los paquetes escolares incompletos, y el recorte del Programa Social Vaso de Leche, donde los niños terminan comiendo cereal sin leche, se implementa la plataforma SALVE”, indicó el FMS.

El Frene recalcó que ahora los docentes pueden crear fichas de los estudiantes, mediante las cuales incluso podrían ser procesados con el Régimen de Excepción, poniendo de esta forma a los padres de familia contra los docentes.

Con esto pretenden que toda la comunidad educativa olvide el cierre de escuelas, despido de docentes y el recorte al presupuesto de Educación.

El Frente Magisterial externó que como parte del uso de la plataforma SALVE contra el magisterio, aparecen figuras políticas diciendo que «a los docentes se le había arrebatado la autoridad sobre los niños», cuando la máxima autoridad son sus padres, los maestros sólo ayudan con la educación.

Luego aparece Nayib Bukele imponiendo una militar en el cargo del Ministerio de Educación, e inmediatamente salen los mismos actores aplaudiendo, como si fuera un aumento salarial el que se hubiese aprobado, y diciendo nuevamente que «al magisterio se le ha devuelto la autoridad sobre los niños».

“No es más que la típica maniobra ya rancia de Bukele, que se inventa un problema para vender la solución, mientras siguen cerrando escuelas y los niños continúan denunciando el mal estado del mobiliario e instalaciones, o que en el refrigerio escolar solo les dieron arroz aguado, solo hervido como una masa, o una maestra que se subía al techo de su escuela a repararlo”, aseguró el FMS.

La gremial magisterial destacó que el gobierno está instalando el sistema de sometimiento de la población, mediante la represión de los niños a temprana edad, para que, al ser adultos, sean ciudadanos sometidos y no reclamen por los abusos cometidos en su contra.

