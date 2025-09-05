Los préstamos en 2025 ya superaron los de 2024: Marcela Villatoro

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La diputada Marcela Villatoro, de ARENA, sostuvo que no hay orden en las finanzas públicas, pues semana a semana se han aprobado préstamos a pesar de que el Gobierno prometió que el Presupuesto 2025 estaría completamente financiado y no había necesidad de préstamos para gasto corriente. La cantidad de préstamos de 2025 ya superó a la de 2024, aseguró Villatoro.

Solo en la plenaria de esta semana, los legisladores aprobaron más de $400 millones en préstamos.

“Esto es un tema lamentable. Desde el año pasado nosotros veíamos este endeudamiento constante que se tuvo por parte del Gobierno y es que ellos habían aprobado primero los préstamos para que esto ya se ejecutara en el 2025. Ahora que estamos viendo que todas las semanas están haciendo lo mismo, siempre préstamo tras préstamo, y ahora ya se pasaron incluso lo que se tenía en préstamos a esta fecha del año pasado, quiere decir que en definitiva este gobierno no está ordenado con sus finanzas”, comentó Villatoro.

La legisladora sostuvo que el Gobierno había prometido que no iban a ocupar ningún tipo de préstamo para gasto corriente, pero se han aprobado varios en las últimas semanas donde sí iban para gasto corriente.

“Cuando nosotros le reclamamos a los diputados de Nuevas Ideas dentro de las sesiones plenarias, este tipo de decisiones siempre se escudan en el pasado, salen cifras inventadas, que, de hecho, este es el gobierno que más se ha endeudado y también se inventan otro tipo de historias para no asumir responsabilidades”, Sostuvo Villatoro.

El tema es que no son responsables con las finanzas públicas, explicó Villatoro, pese a que promocionan su lema “el dinero alcanza cuando nadie roba”. “Se está recurriendo a tanto préstamo es porque el dinero no les está alcanzando”.

Villatoro sostuvo que este endeudamiento lo terminarán pagando las futuras generaciones. “Ya nuestros hijos, nietos van a ser los que van a terminar pagando estos endeudamientos que se hacen por parte del gobierno y siguen. Al final es una gran irresponsabilidad porque están tomando el dinero de las futuras generaciones y que van a dejar el país prácticamente quebrado”, lamentó la diputada Villatoro.

A juicio de la legisladora, se deberían ordenar las finanzas públicas para no recurrir a tantos préstamos.

