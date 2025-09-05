“El arte es mi manera de dialogar con la naturaleza y con el espíritu humano”: Miguel Martino

Compartir

Exposición en el Centro Arte por la Paz, Suchitoto

Redacción Nacionales

Una nueva exposición del artista Miguel Juan Martino Davies, que reúne esculturas y dibujos sobre papel al óleo en formato grande, en las que se funden pasión, disciplina y una inquebrantable conexión con la naturaleza, será inaugurado este sábado 6 de septiembre de 2025, a las 10:00 a.m., el Centro Arte por la Paz en Suchitoto.

Martino, nacido en Entre Ríos, Argentina en 1950, estudió Bellas Artes en Buenos Aires y desde hace más de tres décadas ha hecho de El Salvador su casa artística. A lo largo de su carrera ha expuesto en prestigiosas instituciones de América Latina y Europa, entre ellas el Museo Nacional de Antropología (MUNA), el Museo de Arte de El Salvador (MARTE), el Museo de Bellas Artes de Salta en Argentina, la Bienal de Escultura en Valencia y espacios culturales en México, Alemania, Italia y España.

Reconocido por premios como la “Manzana de Bronce” en España, el “Glifo de Oro” en El Salvador y varios primeros lugares en certámenes de escultura, Martino ha consolidado una trayectoria que trasciende fronteras y generaciones.

La voz del artista

“Desde niño descubrí que con mis manos podía dar vida a lo que soñaba. Aún recuerdo las virutas de madera que caían en el suelo, como si fueran semillas de mi futuro”, cuenta Martino al referirse a sus inicios como escultor.

Su obra refleja esa memoria íntima y al mismo tiempo un compromiso profundo con la ecología: muchas de sus esculturas son talladas en maderas recuperadas, buscando —en sus palabras— “liberar la figura que ya está oculta en la materia”.

En sus pinturas, Martino experimenta con color y trazo en un delicado balance “entre el naturalismo y la abstracción”, como él mismo lo define. Cada pieza es un puente entre el cuerpo y el espíritu, entre lo humano y lo natural. “Para mí el arte es un viaje hacia la armonía: la del hombre con el mundo y la del hombre consigo mismo”, afirma.

Una cita con la sensibilidad

La exposición en Suchitoto invita al espectador a detenerse y contemplar, a dejarse envolver por obras que nacen del sudor, el aserrín y la intuición, pero también del respeto profundo por la vida. Como señala el propio Martino: “Cada obra es un diálogo silencioso entre lo que la materia me ofrece y lo que mi espíritu busca.”

Invitación abierta

La comunidad cultural y el público en general están cordialmente invitados a la inauguración el sábado 6 de septiembre de 2025, a las 10:00 a.m. en el Centro Arte por la Paz, Suchitoto. La entrada es libre.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...