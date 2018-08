Los principios revolucionarios permanecen en el ideario de Francisco Jovel

Gloria Silvia Orellana

@SilviaCoLatino

Joven, universitario y revolucionario, Francisco Jovel, quien pasó a la clandestinidad como “Roberto Roca” a principios de la década de los años setenta, recordó cuando recién salía de su cargo como vicepresidente de la Asociación General de Estudiantes de la Universidad de El Salvador (AGEUS), cuando el Ejército ocupó las instalaciones del campus universitario, lo que le cambiaría para siempre su destino.

Sobre el seudónimo Roberto Roca, Jovel aclaró sobre los problemas que vivió por el seudónimo utilizado por el secretario general de la Resistencia Nacional (RN), que era “Ernesto Jovel”, por lo que inició la búsqueda del suyo que no complicara a sus compañeros revolucionarios.

“Noté que el apellido Roca no existía por aquí (en el país) entonces, me pareció bueno, primero porque no afectaba a nadie y, segundo, por la connotación de la palabra roca(…) dura, sólida para partirla y en ese momento debíamos endurecer la lucha contra la dictadura militar, entonces, me caía al pelo, y, Roberto, pues sencillamente me gustaba ese nombre”, recordó.

El libro “Recuerdos de la Guerrilla primera parte, de los años 70” fue presentado en la sede de Nuestra América, en el marco del trigésimo séptimo aniversario de la Declaración Franco Mexicana, 28 de agosto de 1981, en donde Francisco Jovel, a la sazón miembro de la Comandancia General del guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, hizo una serie de remembranzas de su lucha estudiantil y revolucionaria en la transformación del país.

La Declaración Franco Mexicana pasó a la historia ese 28 de agosto de 1981, luego que, en ese entonces, el secretario de Relaciones Exteriores de México Jorge Castaneda y el ministro de Asuntos Exteriores de Francia Claude Cheysson formularon un documento en el cual reconocían que solo al pueblo salvadoreño le correspondía buscar una solución justa a la crisis del conflicto armado en esa década.

El libro compila en su narrativa detalles, anécdotas y experiencias de Francisco Jovel o “Roberto Roca”, fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRTC), una de las cinco organizaciones que integraron al movimiento revolucionario Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en la década del conflicto armado.

“Es un libro escrito como mis recuerdos, mis memorias y pues sí, lleva mis circunstancias individuales, personales o familiares, pero todas ellas inscritas en los grandes acontecimientos que marcaron los años setenta y estos, vinculados al surgimiento y la creación fundamental de la ORT (Organización Revolucionaria de los Trabajadores) que fue el precedente del PRTC. La ORT existió desde 1973 hasta enero de 1976, que es cuando se convierte en PRTC, que era una organización que como su nombre lo indica, tenía carácter regional y llegamos a tener estructura en Costa Rica, Guatemala, Honduras y El Salvador, mientras en Nicaragua optamos por no aparecer como una organización más, sino que apoyamos a las diversas fuentes sandinistas que en ese momento estaban en el proceso de unificación y eran las corrientes proletarias, la insurreccionalista y la guerra popular prolongada”, narró.

Desde sus inicios, Jovel fue dirigente estudiantil entre los años 1968 a 1972, y fue fundador y dirigente del PRTC entre los años 1975 a 1993, así como posteriormente, miembro de la Comandancia General del FMLN y firmante de los Acuerdos de Paz en el castillo de Chapultepec, México, en enero de 1992, durante un acto que dio la vuelta al mundo.

“En la fundación del PRTC, fue una cuestión de principios la búsqueda del movimiento revolucionario en cada uno de los países que componen Centroamérica, así como la búsqueda de una coordinación entre ellos, desde ese punto de vista, se consideraba que un partido con diferentes seccionales en la región podría contribuir mucho mejor, por ahí va el contenido del libro”, subrayó.

Entre las experiencias que marcaron a Francisco Jovel, siendo un estudiante universitario en la visión de una nueva izquierda, fue la Masacre de los Estudiantes de la Universidad de El Salvador, el histórico 30 de julio de 1975, que lo llevó junto a su colectivo a reflexionar que no había otra alternativa para impulsar la lucha revolucionaria.

“Nos marcó también la masacre de la plaza Libertad, luego del fraude electoral en 1977, y otro evento que nos jaloneó en el principio fue la ocupación del campus de la Universidad de El Salvador en 1972, porque nos obligó a sumergirnos en la clandestinidad a los que habíamos tenido responsabilidades de dirigencia en las organizaciones gremiales del estudiantado y yo había sido vicepresidente de AGEUS”, manifestó.

Visionario por convicción, Francisco Jovel agregó que sus principios revolucionarios permanecen en su ideario personal. “Cada etapa del proceso de la lucha del pueblo tiene sus particularidades, sus propios métodos y sus propias formas de luchas, que ahora son distintas a las de los años setenta y mucho más diferentes que a los años ochenta, que fue la guerra abierta”, puntualizó. Francisco Jovel, ya siendo partido político el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), fue elegido como diputado en las legislaturas 1994 a 1997 y 2000 a 2003, para luego asumir la jefatura de la Unidad de Análisis (UAL) en la Asamblea Legislativa.