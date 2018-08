Derecha legislativa aprueba votar con DUI vencido

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa aprobó durante sesión plenaria, a solicitud de diputados de ARENA y GANA, que los salvadoreños ejerzan el sufragio con Documento Único Electoral (DUI) vencido en las próximas elecciones presidenciales de febrero del 2019.

Si bien el partido naranja había pospuesto su petición, la coalición electoral de los partidos ARENA, PCN y PDC exhibió su correlación aplanadora.

Al respecto, el partido FMLN explicó su negativa de acompañar este dictamen, ya que consideró que bajo la intención de ayudar a la población que no cuenta con recursos económicos para renovar el documento se podría esconder un posible fraude electoral. “Este dictamen faculta a una persona a ejercer el sufragio con un documento de identidad vencido, conocemos que desde 2001 más de 300 mil DUI no han sido renovados, que a la hora de su emisión no contaban con el respaldo documental necesario, esto posibilita un posible fraude electoral”, dijo Anabel Belloso, diputada del FMLN.

La parlamentaria también destacó que el DUI vigente es necesario no solo para emitir el sufragio, sino también para llevar a cabo otros trámites importantes para los salvadoreños, quienes no esperarán hasta que pasen las elecciones presidenciales para renovar su documento.

Belloso, además, recordó que existe una sentencia de obligatorio cumplimiento de la Sala de lo Constitucional emitida en 2012 que mandata que para tener derecho a votar, un ciudadano salvadoreño debe contar con su documento de identidad vigente.

Según datos del Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN) alrededor de 306 mil DUI no han sido renovados desde 2001, cuyos propietarios a partir del transitorio aprobado en la Asamblea Legislativa con 45 votos por parte de los partidos de derecha a excepción de GANA podrán emitir el sufragio el próximo 3 de febrero.