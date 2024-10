Desafío al Régimen de Excepción: La Marcha Blanca (19OCT024)

César Ramírez

La lectura social de la manifestación popular del sábado 19 de octubre 2024 es una acción que desafía al Régimen de Excepción, significa en la práctica que la amenaza que pesa sobre cualquier ciudadano de caer prisionero ante la Policía o el Ejercito acusado de: asociación ilícita, sospechoso de pertenecer a grupos terroristas o simplemente ser antipático (¡caer mal!) a los “jueces policiales de la calle” fue rebasada por miles de ciudadanos que acudieron al evento; fue un acto espontáneo dentro de la tradición de lucha del pueblo salvadoreño, que puede sumar un pequeño eslabón en la formación de un Frente Popular o simplemente un Movimiento Ciudadano que rechaza a la dictadura de la actual administración.

De esa manera la convocatoria inicial fue por el Colegio Médico y las Asociaciones de Maestros ante una saga de arbitrariedades contra el gremio de salud y educación, ambas instituciones afectadas por el recorte de escalafón y el anuncio de cesantías en esas dependencias gubernamentales; a la marcha se sumaron grupos católicos, los perjudicados por el fraude de la Cooperativa COSAVI, madres que piden a sus hijos desaparecidos, médicos sin plazas, obreros, ciudadanos en general; ese mosaico de representantes voluntarios fueron los que se hicieron visibles en ese acto ciudadano, ese hecho es significativo e indica la creciente pérdida de popularidad de los gobernantes por su repudiable comportamiento corrupto, violento, represor de inocentes, facilitadores de muertes en custodia del Estado, negacionistas de información pública etc.

Nuestro pueblo posee tradición de movimientos populares, se protesta cuando las poblaciones son golpeadas por las políticas económicas, sociales o represivas; así la cifra de más de 81,000 ciudadanos prisioneros acusados de asociaciones ilícitas es significativa, usualmente los pobres son sospechosos de todo, pero también de otros sectores de la población son afectados como los médicos, maestros, muchos dañados en cesantía por supresión de instituciones: Dirección de Estadística y Censo, disminución de diputados, supresión de municipios, ISDEM, INSAFOCOOP, INJUVE, destrucción de monumentos de Acuerdo de Paz, intervención en el Palacio Nacional eliminando baldosas históricas, violación a la Constitución por reelección inconstitucional, destitución de Magistrados y Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, expurgo de archivos de la masacre de El Mozote, destrucción de Biblioteca Nacional histórica, Archivo General de la Nación inaccesible, etc. esas acciones no solo constituyen una agresión económica a los trabajadores, sino que incluye nuestra historia y daña la tradición democrática de los Acuerdos de Paz.

Los salvadoreños tenemos incertidumbre política, económica, constitucional, una amenaza de represión las 24 horas, no existe una defensa de las leyes de los valores democráticos… esos fueron los detonantes para asistir a la marcha, al final la movilización es la mínima expresión de rechazo al modelo de los gobernantes.

Estamos muy lejos de otros niveles de expresiones ciudadanas, por ello es necesario comprender la Historia, las dictaduras no caen por la “fuerza de gravedad”, ni por arte de magia, a pesar de que nuestra Constitución proclama el Art. 87 “se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección…”, condición extrema que conocemos los salvadoreños, puesto que en la nación en el siglo XX existieron aproximadamente nueve Golpes de Estado, una guerra civil (insurreccional) y otros intentos golpistas, pero en el siglo XXI a partir de 01 de mayo 2021 se inicia un proceso inconstitucional que se prolonga con la reelección inconstitucional del 2024, que pueden calificarse de Golpe de Estado (blando), no será extraña una Reforma Constitucional para perpetuar el modelo, así vivimos en 2024 fuera de las normas de la República, no existe independencia de poderes por lo tanto hemos retrocedido un siglo en la concepción democrática y constitucional.

Asistir a una marcha ciudadana es un paso, pero se necesitan miles de pasos y caminar mucha tierra para llegar al destino.

He reseñado las pancartas y afiches de la marcha: “ Los puyabotones con médicos privados los pobres privados de médicos; No soy médico ni maestro pero marcho contra la injusticia y corrupción; Foro Nacional de la Salud, El dinero no alcanza porque se lo están robando; No soy doctor, ni profesor, soy panadero pero defiendo y lucho por la salud y la educación; Una manada de bestias llamadas Bukeles; El pisto alcanza cuando no lo roban y cuando no lo malgastan $; Vale más una protesta pendeja que un pendejo que no protesta; Yo defiendo mi escalafón; Fuera corruptos; Imagen del Che Guevara; Recorte$ Educación $108 millones, Salud $155 millones; Agricultura $68 millones, Aumenta Ejército $53 millones y presidencia en publicidad.

No avanzo hacia la sociedad igualitaria, cuando se debilita a la institución garante para que el Estado lo cumpla, al recortar su presupuesto, al vulnerar los derechos laborales de las trabajadoras al reducir las tazas, con lo cual afectarán la calidad de los servicios y el mandato del ISDEMU a favor de las mujeres salvadoreñas USTTISDEMU; Devuélvenos nuestros derechos constitucionales; Por el respeto a la estabilidad laboral y libertad sindical La Lucha permanente…¡Hoy mañana y siempre! FSTS Federación Sindical de Trabajadores Salvadoreños.

Un docente para 40 alumnos, Un Médico para 300 pacientes y 40 escoltas para un corrupto; Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Alcaldía Municipal de Cuscatancingo S.E.T.R.A.M.U.C. Trabajo, Unión y Lucha; SITMSPAS NACIONAL Presente en la defensa de los derechos de los trabajadores; Plaza para todos los Médicos Internos #LeyPlazapara todos #Plaza para todos #Internos 2025 #Marcha Blanca; Movimiento de trabajadores despedidos Por el derecho a la estabilidad laboral exigimos reinstalo ya!!!; Por el derecho a la salud, el derecho a la educación y el trabajo digno Foro Nacional de Salud ¡ni un paso atrás!; ¡Margarita vive! ¡La lucha sigue! Lo conquistado no se entrega, se defiende”.

Mi escalafón no se toca; Cuando éramos héroes (hombre con traje blanco antivirus tratamiento pandemia); ¿Escalafón para médicos y prof? Mejor sobresueldo a fotógrafos y terrenos para el presi; Nos gobierna una manada de imbéciles; Menos régimen más educación; Ciego ante la verdad silenciados por el poder; Desgraciados los pueblos donde la juventud no haga temblar al mundo y los estudiantes sean sumisos ante el tirano; Frente Magisterial Salvadoreño; La verdadera educación forma ciudadanos críticos y conscientes, y esa es la mayor amenaza para cualquier régimen corrupto; Tienes dinero para los amigos pero no para pagar el escalafón de los doctores ni para medicina a la población; #Respeto a la Ley Plaza para todos 2025; Menos armas más escuelas; No hay presupuesto para la UES pero si para 5,000 científicos extranjeros, candil de la calle oscuridad de su casa; Me duele mucho el alma de saber cómo se tortura a nuestra gente, de saber cómo se atropellan los derechos humanos de nuestro pueblo. Cultura Romeriana (Imagen Monseñor Romero); Queremos ser la voz de los que no tienen voz para gritar contra tanto atropello a los Derecho Humanos. Cultura Romeriana; El acceso a la verdad y justicia #mi derecho ¡ayúdanos encontrarlo! Carlos Santos Abarca (Imagen de joven); Destruyeron la independencia para imponer su Independencia Burguesa, Militar y antisindical etc.”

Debemos anotar que el 21 de octubre la profesora Idalia Zúniga líder sindical del Frente Magisterial Salvadoreño, fue suspendida de una escuela en Mejicanos, la maestra expresó durante la marcha la precariedad de los educadores en la formación de los niños. amazon.com/author/csarcaralv

