Doris Rosales

@DiarioCoLatino

En el evento “intercambio de experiencias: la participación política de la mujer, logros y desafíos”, organizado por ONU mujeres, la diputada tricolor expresó que: “es importante que se destaque la participación política de las mujeres, pero sobre todo la violencia política que estamos sufriendo. Yo he sido expuesta desde que anuncié mi participación en política y es grave, porque lo que hace es que otras no se estimulen a participar”.

Mayorga, manifestó que lo “más grave” del caso es que este se de en el interior de su “propio partido”, “los políticos dinosaurios de mi partido, están esperando solamente una excusa para expulsarme”. Además aclaró que por “dinosaurios”, se refiere a las personas que “ya han comido de la política por años y quieren seguir haciendo política desde la vieja guardia; que no tienen interés en transformar el quehacer de la política en este país”.

“Ustedes han visto cómo me han excluido de las sesiones de trabajo, cómo me han señalado de tránsfuga, me han señalado de ser vendida. También han señalado mi integridad como mujer a través de páginas digitales, donde lo que han hecho es meterse conmigo y con mi familia”, aseguró. También dijo que estas acciones se llevan a cabo desde el “anonimato”, con la intención de dañar su participación.

“Esto es parte de la violencia política que sufrimos las mujeres, sobre todo, cuando somos muy valientes y señalamos los errores que están sucediendo dentro del partido o en El Salvador en general”, concluyó.