Los Ilustres de Santa Tecla

En la historia de Santa Tecla figuran grandes personalidades de antaño, algunos conocidos y otros menos, por lo que hoy evocaremos la memoria de algunos de ellos.

Monseñor Santiago Ricardo Vilanova y Meléndez (+), nació en Santa Tecla el 19 de mayo de 1862, fue escritor y primer obispo de Santa Ana, declarado Hijo Meritísimo de la entonces Nueva San Salvador.

Los historiadores: Francisco Monterrey (+), nació en Santa Tecla el 03 de noviembre de 1870, Miguel Ángel Gallardo (+), Dr. Alberto Rivas Bonilla (+), Roberto Molina y Morales (+), Víctor Jerez Bustamante (+), Luís Contreras (+), y el Dr. Rafael González Sol (+), escritor e investigador, nació el 31 de mayo de 1890 y falleció 29 de diciembre de 1954.

El escritor José María Peralta Lagos (+), conocido como T.P. Mechín, nació en Santa Tecla el 25 de julio de 1873 y falleció el 22 de julio de 1944.

El arquitecto, diseñador y constructor José Jerez (+), nació en Santa Tecla el 30 de julio de 1876, tuvo a su cargo el esbozo del Palacio Tecleño de la Cultura, así como ser el principal fundador de la Asociación de Artesanos El Porvenir en 1901.

Eduardo Guirola Duke (+), filántropo, cafetalero y banquero, nació el 15 de septiembre de 1876, su mayor aporte a la ciudad fue la donación de El Cafetalón.

El jurista y escritor José Leiva (+), nació el 16 de marzo de 1886.

Los presbíteros: Laureano Ruiz Contreras SDB (+), José Zepeda SDB (+), Salvador Olivares (+), y Eduardo Orellana Zelaya (+).

Los artistas: Antonio Salazar Morales (+), caricaturista, diplomático y escritor de fama mundial y Fernando Meléndez (+).

Los líricos: Manuel Barba Salinas (+), nació en 1900 y murió en 1956, Rafael Gochez Sosa (+), nació en 1927, ganador de los Juegos Florales en nuestro país, así como en Guatemala, Costa Rica y América Latina, Dr. Alberto Rivas Bonilla (+), Eliza Huezo Paredes (+), Julio Iraheta Santos (+), Heriberto Montano (+), y Leyla Quintana (+), entre otros.

Los músicos: Ciriaco de Jesús Alas (+), compositor tecleño quien falleciera en Sonsonate el 5 de julio de 1952, Rafael Orellana (+), Óscar Manuel Doñas (+), Francisco Toruella (+) entre otros. Los docentes: Francisco Morán (+), y José Andrés Orantes (+). Los pintores: Eliza Huezo Paredes (+), y el maestro Tolentino.

En síntesis, estas personalidades como muchas otras. han dado prestigio y gloria a nuestra amada Ciudad de Las Colinas ¡Loor a su memoria!

