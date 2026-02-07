Ingleses toman Puerto de San Juan (II)

Compartir

Caralvá

Intimissimun

El imperialismo inglés o cualquier otro tiene una insaciable hambre por territorios económicamente productivos o con potencial comercial estratégico, así aconteció en Centroamérica al intentar apropiarse de la zona del Atlántico nicaragüense con la Mosquitia y dominar el Puerto San Juan… repasaremos la saga filibustera de aventureros norteamericanos y las acciones inglesas en la misma vertiente punitiva.

Esta condición nos recuerda el accionar de Estados Unidos en Canadá, Groenlandia y Venezuela[1] … “solo el pasado es verdad”.

Una colonia de alemanes en Puerto de San Juan

Gaceta del Salvador en la República de Centro-América Junio 29 de 1849

Nicaragua

Cuestión Mosquita

La copia que se inserta a continuación es la traducción de la respuesta, que el ministro de negocios extranjeros del gobierno de S. M. B. dio a la comunicación que le dirigió en 9 de febrero último, nuestro agente diplomático el señor Castellón, contraída a reclamar contra los establecimientos, que se están formando en el puerto de S.J. de Nicaragua y a pedir a que no se haga alteración alguna en lo concerniente a aquel puerto, hasta el arreglo definitivo en cuestión.

Toreiqu office. Febrero 17 de 1849 -Sr. Tengo el honor de acusar recibo de la carta de V.E. del 9 del presente, en que me incluye copias de dos cartas, que el gobierno del Estado de Nicaragua ha dirigido al gobernador de Grey-tow en el reino de mosquito y en la cual se me dice que V.E. esta instruido por su gobierno, para pedir, que a las autoridades de Grey-town (este es el nombre que han puesto los ingleses al puerto de San Juan de Nicaragua) se les mande, que no hagan las más pequeñas alteración en los negocios Town (villa) hasta que la cuestión respecto a ella haya sido arreglada definitivamente – Y tengo que decir en contestación, que el gobierno de S.M. no puede hacer nada que pueda ser interpretado como admitiendo una duda de que Grey-town pertenece exclusivamente al territorio del mosquito – Tengo el honor de ser con la más alta consideración su más obediente y humilde servidor. – firmado – Palmerston. Conforme-Londres, febrero 28 de 1849.

Castellón.

Conforme-León mayo 14 de 1849- Salmas

Además de esta comunicación, que muy bien expresa, que el gabinete inglés no desiste de sus designios de usurparnos nuestro territorio, con el pretexto de un Rey y reino Mosquito, ha sabido el gobierno, que el señor Juan Foster, vicecónsul británico en el puerto del Realejo de Nicaragua, ha sido comisionado por el ministro inglés para excitar al barón prusiano Boulau, a fin de que venga a establecer una colonia de alemanes en el puerto de San Juan de Nicaragua; con cuyo motivo se ha dirigido la siguiente protesta que ha sido comunicada a todos los gobiernos de América, y a los agentes diplomáticos y cónsules de las naciones de Europa, residentes en Centro-América.

Violencias de un agente británico

Ministerio de relaciones exteriores del Supremo Gobierno del Estado de Nicaragua- D.U. L. Casa de gobierno; León, mayo 11 de 1849 – Sor. Jefe principal británico residente en San Juan de Nicaragua –

Con sorpresa ha sabido mi gobierno que el señor Cleto Mayorga que existe en el puerto de San Juan de Nicaragua, en sus negocios de comercio y con recomendación de recibir allí y de remitir a este ministerio la correspondencia de ultramar, ha sido expulsado ignominiosamente de ese punto, por órdenes de esa autoridad, sin un motivo ostensible, aunque Nicaragua no tuviera derecho al territorio en que U. ejerce su autoridad; aunque Mayorga hubiera cometido alguna falta digna de corrección, siempre sería extraño a mi gobierno una repulsa y un ultraje hecho por la autoridad de U. a uno de sus súbditos sin preceder una justificación necesariamente para este procedimiento y las consideraciones que los súbditos del gobierno británico deben al de Nicaragua, tanto por las buenas relaciones que conserva con aquel gabinete en cuanto por generosa acogida que por las leyes del país se les han dispensado. No es pues, ni puede ser indiferente a mi gobierno el tratamiento que se ha dado al señor Cleto Mayorga, que con uno de sus súbditos y encargado para servirle en San Juan, remitiéndole su correspondencia le debe protección, buen que sea inexacta la noticia que se le ha transmitido en el particular – Quiera mi gobierno que así fuese, o que caso de haber alguna ocurrencia (que no es de esperarse) el señor Mayorga sea restituido de libre uso de sus funciones, y a la seguridad de su persona e intereses, como lo disfrutan los súbditos británico en este país -Soy de U. muy obediente servidor. – S. Salinas. Es copia – Ministerio de Relaciones del Supremo Gobierno del Estado-León, Mayo 10 de 1849 -Salmar.

Ministerio de Relaciones Exteriores del Supremo Gobierno del Estado de Nicaragua – D.U. L. -Casa de gobierno: León. Mayo 14 de 1849 – A.S.E. Lord Pamerston, ministro de negocios extranjeros de S.M.B. – En los momentos que el gobierno supremo del Estado tiene acreditado cerca de S.M.B. un agente de negocios, para hacer cuanto conduzca a reivindicar el territorio mosquito y puerto de San Juan, que indebidamente están retenidos por agentes británicos ha llegado a su noticia: que el Sr. Foster vicecónsul del mismo gobierno británico en el puerto de Realejo de Nicaragua, con facultades de ese ministerio, ha excitado al barón Boulau, para formar una colonia de alemanes en el expresado puerto de San Juan; y mi gobierno que no puede permitir que se ponga en duda la propiedad y el señorío de aquel territorio y puerto le competen a Nicaragua, y que debe reputar y reputará siempre como un avance injusto a toda luz, cualquier acto, que tienda a su desmembración y posesión indebida, me ha dado orden expresa de dirigirme a V.E. para manifestar por su medio al gobierno de Gran Bretaña, de la manera más solemne: que mi gobierno protesta a la faz de todo el mundo, contra la referida colonización, o cualquier otro acto de usurpación, como una violencia cometida contra el derecho internacional; violencia a que jamás podrá asentir en cumplimiento de los deberes que se sigan a los colonos, a consecuencia de su posesión en territorio nicaragüense, ni por los resultados hostiles, que por ella se originen. -Soy de V.E. muy obediente servidos – Salinas

Conforme- Salinas

[1] Trump en tono de broma: “Ampliar Estados Unidos hasta 53 estados: quiero que Canadá sea el 51, Groenlandia 52 y Venezuela el 53 Diario El Tiempo 01.02.2026

Me gusta esto: Me gusta Cargando...