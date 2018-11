Lo más nuevo de DKNO

@SAmigosCoLatino

El Talentoso Cantautor Cubano lanza su Nuevo video clip titulado “Me Enamore”, material audiovisual que puede ser encontrado en las redes digitales de Youtube o facebook de DKNO. En este video clip se logra retratar la belleza de la Ciudad de Matanzas Cuba en frente de la Bahía el barrio que le vio crecer, siendo este bello lugar de la región el escenario para dar vida a una bella historia de amor. Me Enamore es parte de su disco que lleva el mismo nombre y la que al ritmo de ese género urbano adquiere ese toque imponente a través de su letra.

Me Enamore es una mezcla de géneros Caribeños y lo que narra es una bella historia de amor basada en la vida real de un amor a primera vista, de esos que nos dejan sin aliento y que nos hace latir el corazón con mucha fuerza, quiero compartir con mi Publico de El Salvador este video clip, haciéndoles saber que, una mirada me basto, para saber lo que sentía, en tu sonrisa me quede y allí vivo todavía, tu pelo negro fue el hechizo y para qué hablar de tu cintura, pellízcame que estoy soñando, te estoy amando con locura.

Quiero informarles que DKNO estará visitando El Salvador en Marzo del 2019 para regarles su música y dará entrevistas de radio y televisión, esperen buena música, grandes conciertos variados y profesionales, DKNO llego para quedarse en sus corazones.