“Llegó gente de poder a ofrecer buen dinero por construir contenido favorable a ellos”: dice un Creador de Contenido

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Durante la entrevista digital Barcito FM, conducida por Franklin Martínez, el creador de contenido de El Poder Popular, Miguel Ángel, se refirió a la forma de operar del gobierno, a través de los creadores de contenido.

“Querían que hiciéramos contenido las 24 horas, iban a dar un local para que los que quisiéramos llegáramos ahí a transmitir. Te daban todas las factibilidades y cuando estamos hablando de un salario no estamos hablando de centavitos, qué tal estamos hablando de dinero… Pero me puse a pensar y cuando este gobierno se acabe a quienes van a sacar en las listas de los periodicos, no van a salir los ministros, van a salir los gatos que le hicieron el trabajo a esta gente y me puse a pensar que en ese momento voy a atener mayor edad para terminar amarrado por recibir sobresueldos”, dijo Miguel Angel.

“Yo no se si los demás aceptaron, a mi me preguntaron y dije yo no, mirá cuantos andan huyendo después de haber metido la mano y de haberse enriquecido”, recalcó.

El creador de contenido de El Poder Popular reflexionó también en que los propósitos de mantener estos instrumentos de comunicación no responden al ideal de consturir un mejor país, sino a intereses económicos, callando incluso ante casos conocidos de corrupción.

“A la gente no le importa el ideal, casi estoy seguro que si un día acaba la correlación de fuerzas van a correr a alabar a ese nuevo gobierno. Todo el que se mueve a hablar maravillas del actual gobernante lo hace por amor al dinero.. Lo malo es que ves que están pasando escenarios malos de corrupción como lo que dejó la CICIES y ellos callaron, como lo que pasó en las cárceles y callaron, como la gente inocente que se han llevado y ellos callaron”, finalizó.