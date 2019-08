Lilian Castro no fue a Juegos Panamericanos por sanción federativa

Rolando Alvarenga

@Bachiboxx55

La pistolera Lilian Castro, última gran referente del tiro deportivo, fue una de las bajas notorias en la delegación que recientemente representó a El Salvador en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Ante esta situación, Diario Co Latino realizó las respectivas investigaciones para conocer las razones por las que Castro, quien ganó medalla de bronce en los Panamericanos Toronto 2015, no fue tomada en cuenta para Lima 2019.

Finalmente, se conoció que la pistolera ha sido sancionada por seis meses por la Federación Salvadoreña de Tiro deportivo y, por tal razón, no fue incluida en la delegación salvadoreña.

No obstante, Diario Co Latino intentó obtener la versión oficial federativa, pero Francisco Ramos, titular del tiro y quien fue el jefe de misión salvadoreña en Perú, no accedió a hablar con este matutito.

Quien no anduvo con rodeos fue Lilian Castro, quien confirmó que sobre ella pesa una sanción de seis meses y que fue impuesta a petición de la entrenadora Ninfa Chávez, bajo el argumento de “ausencia” a los entrenamientos en San Salvador.

“La solicitud fue presentada (por Ninfa Chávez) a finales de octubre del año pasado, pero la resolución me fue notificada hasta el 1 de abril de este año. En ese lapso, yo le pedí al presidente de la Federación que el caso no pasara al Comité Disciplinario, pero la junta directiva lo envió”, contó la pistolera santaneca.

En la misma línea, Castro dijo que, cuando el proceso continuó, ella entendió que “la intención era bloquear mi participación en los Juegos Panamericanos” porque tenían a un sustituto para ir a Lima.

Eso sí, la atleta reconoce que se ausentó a un par de entrenamientos debido a lo complicado que le resultaba viajar de Santa Ana a San Salvador.

“A pesar de mis ausencias, nunca interrumpí mis entrenamientos físicos y técnicos, porque verbalmente el titular federativo me autorizaba para traerme el arma a Santa Ana”, agregó la pistolera, quien asistió a los Juegos Olímpicos Río 2016.

Pero eso no es todo, Castro contó que el castigo no solo le impidió asistir a los Panamericanos, sino que también su beca del IMDER; ya que la Federación no le firmó los reportes técnicos y no pudo hacer efectivo el cobro del estímulo deportivo.

Para concluir, la atleta dijo no saber qué pasará con su futuro deportivo, pues todavía no sabe qué decisión tomará al cumplirse los seis meses de sanción.