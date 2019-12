Las potencialidades que China tiene no las ha dado Estados Unido: Manuel Flores

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

Manuel Flores, diputado por el FMLN enfatizó que no quiere entrar en un “pleito” de quien fue primero en la apertura de más inversión entre la República Popular China y El Salvador. Por lo que aplaude la apertura de más inversión y reconoce que China tiene mucho potencial que ofrecer para El Salvador, que no es el que da Estados Unidos.

“Para mi es un esfuerzo que se ha hecho a lo largo de muchos años, estos esfuerzos han provocado el conocimiento mutuo. Ha sido este caldo de cultivo para la apertura de relaciones diplomáticas. Es importante el trabajo que se ha hecho por muchos años para el desarrollo de las relaciones de amistad con China”, sostuvo el parlamentario en la entrevista radial del programa “Pencho y Aida“.

“Yo si quiero enfatizar que fue el gobierno anterior el que generó la apertura de relaciones diplomáticas, y este gobierno est generando el fortalecimiento de inversión y cooperación”, aseguró.

Flores felicitó al presidente Nayib Bukele por esta apertura de inversión y cooperación. Además, agregó que mucha de la anunciada recientemente tras la reunión del presidente Xi Jinping y Bukele, ya estaba plasmada en los acuerdos firmados por el expresidente Salvador Sánchez Cerén, como la planta de potabilización de agua del lago de Ilopango.

De igual manera, reconoció que con esta apertura se podrá enfatizar en el turismo de chinos en El Salvador, principalmente en los proyectos en que invertirá el gigante asiático, como el rescate del sitio arqueológico Joya de Cerén y las playas con la iniciativa del Surf City.

Para el diputado del FMLN las oportunidades que genera China son sin condiciones ni bajo una agenda geopolítica, sino con respeto mutuo y sin injerencia.

Feria

Por otro lado, el diputado invitó a los salvadoreños a la VI Exposición Comercial de la República Popular China a realizarse en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador entre el 20 y el 23 de diciembre.

Para esta exposición se espera la presentación del comercio chino y su influencia en El Salvador, por lo que se espera que cuente con exposición de productos de China que pueden ser de interés para los salvadoreños.

Bukele

Por otro lado, Flores descartó que el Grupo Parlamentario del FMLN se est discutiendo o se busque el desafuero del presidente de la República, Nayib Bukele.

“El país lo que necesita es avanzar, ponernos de acuerdo y tener una amplia concertación y debate. No hemos discutido, ni siquiera hemos tocado ese tema”, dijo.

Además, explicó que como oposición no se oponen a la aprobación del Presupuesto 2020. “En el tema de presupuesto es un tema muy delicado, no vamos a aprobar algo que este en contra de la ley”, agregó.

Vida Política

En cuanto a su vida política, Flores aseguró que est por cumplir sus tres periodos como diputado de la Asamblea Legislativa, por lo que no participará en las elecciones de 2021. No obstante, no descartó participar en búsqueda de la presidencia de la República en 2024.