Las modificaciones a la ley de pensiones no responden a las expectativas de la población, dice Andreu Oliva

Samuel Amaya

El rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Andreu Oliva, dijo que la reforma al sistema de pensiones que aprobó el oficialismo hace unas semanas, “no es integral”, ya que es el mismo sistema de pensiones con algunos parches y modificaciones, pero que no responden tampoco a las expectativas de la población.

“Seguimos teniendo un sistema de ahorro privado, es un sistema que en principio solo les sirve a los empleados del sector público y privado, no contempla ninguna manera para que se incorporen en el sistema los trabajadores por cuenta propia, que son una importante mayoría en nuestro país”, destacó Oliva.

Para el también sacerdote jesuita, la ley no garantiza la pensión al trabajador que este en relación al salario que ha percibido durante los últimos 10 años de su vida. “Esta ley se ha aprovechado políticamente, y lo que busca es mostrar a una parte de la población que el Gobierno sí se preocupa por los pensionados, pero analizando la ley, y sus resultados, muestra que no es así”.

La Ley perjudica a aquellos que sigan trabajando una vez ha cumplido la edad requerida para pensionarse y las 300 cotizaciones, “pues lo que coticen posteriormente a la edad mínima de pensión no le será tomado en cuenta en el cálculo de su pensión, sino que eso se les entregará, pero no implicará un incremento a su pensión”.

“La nueva ley de pensión incrementa el costo de trabajo porque la cotización para el empleador al sistema de pensiones se incrementa un 1%; y este, no va a la cuenta del trabajador, sino que va al fondo de garantía solidaria que antes se aportaba el 5% y hoy será del 6%. Este fondo de garantía solidaria, es para pagar las pensiones de aquellos que ya han agotado su cuenta individual o son pensionados de sistema público antiguo de reparto”, enfatizó Oliva.

En otro tema, el padre Andreu Oliva dijo que al Gobierno actual le molesta que haya manifestaciones populares reivindicando derechos, porque le genera mala imagen. “Ya hemos visto que distintos tipos de manifestaciones han tratado de impedirse, deteniendo buses”. Esto, ya que ayer, el magisterio salió a las calles de San Salvador para exigir reformas a la Ley de Pensiones para garantizar una pensión digna.

Caso Santa Marta

El académico también se refirió a los líderes capturados de la comunidad Santa Marta, Cabañas. “En Santa Marta han luchado contra la minería metálica y tienen un papel importante en el logro de la Ley Contra la Minería. Sabemos que hay intereses de volver a abrir la posibilidad de minería. Detener a los líderes puede responder a ello”, dijo el rector.

Para el P. Andreu Oliva, hay muchos crímenes que se cometieron contra la comunidad de Santa Marta que no han sido judicializados. “Santa Marta tiene un historial de violaciones a derechos humanos muy importante, incluso, hay miembros de la comunidad que en su lucha contra la minería fueron asesinados y sus casos no han sido aclarados. Se ve que no se actúa igual con todos”, concluyó Oliva, en el espacio de entrevista de Radio YSUCA.