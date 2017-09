Lanza sencillo corta venas “Si va a doler que duela”

@SAmigosCoLatino

La artista de Roc Nation Latin Victoria “La Mala” lanza su segundo sencillo, un tema corta venas que seguramente se convertirá en un himno, “Si Va a Doler que Duela.” El esperado tema es el follow up a “Vete Mucho” tema que logró llegar al TOP 27 de los charts de radio y que estableció a Victoria dentro del género Regional Mexicano.

La cantante quien recientemente fue nombrada por la Revista Billboard como uno de los artistas mexicanos de su generación que tienes que escuchar, Five Millennial Mexican Acts Repping the Latin Genre You Need to Hear Now, expresó: “Si Va a Doler que Duela es un tema que trata del dolor que duele tanto ya sea por perder a un ser querido o por terminar una relación, que lo que quieres es que duela para que ya se acabe el dolor rápido y nunca regrese. Es un tema muy especial para mí por que muestra un lado más vulnerable, un lado que no he demostrado mucho en mis canciones.”

Grabado en Pig Sound Studio en la ciudad de Los Angeles, California, “Si Va a Doler que Duela” fue grabado al estilo “sierreño”, uno de los estilos dentro del género Regional Mexicano, el cual en este tema utiliza guitarras y una Tuba.

Esperen escuchar el nuevo sencillo y mucho más en el primer concierto de Victoria el 24 de junio en The Parish en el House of Blues en Anaheim. Victoria “La Mala” continúa una ocupada agenda de promoción por todo Estados Unidos, incluyendo paradas en Los Angeles, Nueva York y Miami.

A cerca de Victoria “La Mala” Ortiz: Cuando se piensa en la música tradicional mexicana, no se piensa en una diva, sexy y poderosa latina, con un alarde de hip-hop y gran corazón. Sin embargo, Victoria “La Mala” Ortiz está a punto de cambiar esa percepción para bien. Esta cantante transforma el género Banda con su impresionante gama vocal, llamativo estilo, y conocedor urbano. Ella describe este híbrido musical como enigmático. En el 2015, Victoria hizo su debut en los EE.UU. por convertirse en la primera mujer y primera de su género en ser reconocida por Billboard en su artículo “Artist to Watch”. Termino su año siendo reconocida por la revista People en Español en su “Hot List”. Este año Victoria continua impactando con su sencillo “Vete Mucho” el video de esta canción fue el primer video en debutar en la plataforma Tidal dando a la canción y al video un reconocimiento global. También estuvo nominada a Premios Juventud 2016 “Producer Choice” y es parte de la lista de Pandora “Artist to Watch 2017.”

