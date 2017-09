LA REVITALIZACIÓN DE LOS JUEGOS TRADICIONALES INFANTILES: ENTRE LA NECESIDAD SOCIALIZANTE Y EL RESCATE IDENTITARIO (Parte3)

Julio Blanco,

antropólogo

Los espacios para los más pequeños y los más grandes están divididos en dos áreas: los pasillos corresponden a los chiquitos y la cancha principal a los más grandes. Un dato curioso por el cual están divididos de esta forma es por efecto de protección a los más pequeños. A todo esto el colegio presta pelotas de plástico para que los niños interesados en jugar fútbol puedan practicarlo durante el tiempo de receso. La mayoría de los niños se prenden jugando fútbol con la inclusión de dos o tres niñas que se les unen a su partido. ¿Qué hacen las niñas? El colegio les ofrece cuatro largos lazos para saltar entre niñas en su mayoría y pocos niños. Sin embargo, no puede perderse de vista lo que consumen los niños en recreo: gaseosa enlatada, fruta o churros.Entonces si tenemos fútbol y lazo, ¿Qué hacen los demas niños? Mientras un 60% juega fútbol en diferentes pequeños equipos fragmentados y las niñas se reúnen en grupos de cinco para saltar, los demás niños están sentados charlando, comiendo o simplemente observando. Hay otros niños que tambien juega con el Hula Hula . Un dato curioso fue que prácticamente ningún niño jugaba mica, ladrón librado o agarra la ayuda.La subdirectora de dicho centro escolar estipuló prohibir estos juegos de persecución debido a que mucho niño resultaba lastimado. Al mismo tiempo, los juegos de azar están prohibidos y esto obedece a los principios religiosos que este colegio evangélico cristiano inculca a sus estudiantes a no caer en juegos que generen vicio latente.Al igual que la escuela, no se observó que los niños juagaran con aparatos electrónicos y esto se debe a que el colegio lo prohibe. Esta iniciativa ayuda a involucrar al niño a socializar más conscientemente en su ambiente de juego con sus compañeros¿Existe el recreo dirigido en los colegios privados? Efectivamente, aunque la primera impresión al ver los lazos y las pelotas pudiesen haber sido indicadores de recreo dirigido, la subdirectora mencionaba que los profesores están a cargo de esta iniciativa adoptada del Ministerio de Educación y que la implementan una vez al mes. Una particularidad que se se observó durante el recreo fue la intensa energía que los niños tienen al jugar en este receso lo cual no se compara con la actitud de los niños en la escuela. Es decir, que aprovechan tanto el recreo que da la impresión que solo tienen estos espacios para evacuar su energía acumulada. Según la subdirectora, los niños tienen dicho comportamiento debido a que los padres generalmente no les abren espacios en sus casas para que jueguen al aire libre. A pesar de la diversidad de juegos, la temática de la conservación de los juegos tradicionales se resumen solamente en fútbol cuyo auge se maximizó por los partidos de la Copa del Mundo en Brasil.Consideraciones finalesLos juegos infantiles son parte de todas las culturas y su existencia obedece su propia naturaleza. Según Martínez (2014) es «la necesidad de entretener a los menores, o como un deseo lúdico para desarrollar participación en un juego con otros, la necesidad de socialización».¿En qué forma estos dos tipos de instituciones están aportando a la consecución de los juegos tradicionales infantiles? La injerencia de los centros educativos en mención ha quedado limitada en sus contribuciones de continuar con la disposición de desarrollar más iniciativas culturales a nivel de nación que favorezcan una variedad más marcada de este tipo de juegos.Las opciones siendo muy limitadas reflejan que los niños solamente juegan fútbol, mica, y lazo. Al hablar de juegos tradicionales, se contempla una lista compleja y variada de opciones: capirucho, chibolas, piscuchas, yoyos, esconde el anillo, el burro, la gallina ciega, las estatuas de marfil, hule, pan caliente, cuartillo de aceite, peregrinas, la víbora de la mar, varita de listón, policías y ladrones, arranca cebolla, trompo, escondedero, tilinte. Entonces si existe una consecución limitada de partes de ambas instituciones, ¿en qué se diferencian entre ellas? Los juegos en la escuela están marcados por la apertura de juegos de persecución como agarra la ayuda, ladrón librado, mica o la lleva; mientras que en el colegio este tipo de juegos están regulados debido a que se reportaban muchos accidentes en los recesos. Sin embargo, el colegio tiene apertura para la práctica de la pelota; mientras que la escuela lo ha descartado por el hecho que los niños más pequeños también salen golpeados Las dos instituciones ofrecen alternativas fijas; en la escuela ping pong, mica y ajedrez; en el colegio, lazos, hula hop y salta cuerdas.La iniciativa estatal del gobierno de izquierda de apostar por los recreos dirigidos es una propuesta de concentrar la consecución de los juegos tradicionales en una forma masiva y consecuente con la preservación y ejecución de dichas actividades de entretenimiento. Cabe mencionar también, que la incorporación de nueva tecnología a través de juegos electrónicos ha perjudicado la presencia de los juegos tradicionales: lo electrónico y digital resultan ser más dinámicos y fáciles de usar en comparación de juguetes de tipo artesanal que confluyen actividad física y un buen componente de socialización que tanto necesitan.Nuestro tema aborda el aporte de las instituciones de educación primaria en la conservación de los juegos tradicionales. El análisis se resume en la adopción de juegos representativos- como el fútbol- que no necesariamente son tradicionales y la adopción de la iniciativa del Estado por darles seguimiento masivo a dichos juegos. Sin embargo, tristemente este esfuerzo no ha tenido el impulso que permita que los juegos emerjan de su pasado glorioso y que se posiciones como tales en estas casas de estudio.Por lo tanto, se hace necesaria replantear nuevas iniciativas que podrían tener un efecto más efectivo a nivel local y nacional.· La iniciativa del recreo dirigido que sea aplicada todas las semanas en un recreo por día.· Los docentes en sus clases deberían incorporar elementos de estos juegos para hacer sus clases más dinámicas.· Programar convivios como retiros, o días de la familia mensuales donde los niños y sus padres puedan interactuar juntos al divertirse y gozar tiempo de calidad.· Asignar tareas relacionadas a los juegos tradicionales, socializarlos y jugarlos con sus padres y parientes cercanos a través de un álbum de fotos o videos.· Utilizar la tecnología en beneficio de los juegos tradicionales a través de su publicidad: elaboración de álbumes, videos, periódicos murales, blogs o pasquines, páginas web.· Organizar eventos escolares de juegos tradicionales entre escuelas y colegios donde se enfatice la práctica del juego con el mismo espíritu de los intramuros y los juegos estudiantiles pero enfocados en los juegos tradicionales.En conclusión, es necesaria preservación de nuestra identidad en relación con los juegos tradicionales; los juegos no son una moda, ellos representan la idiosincrasia de un pueblo que muestra a través del entretenimiento, la actividad física y la socialización los aportes necesarios para tener una niñez de emociones positivas, de aceptación y una buena carga de una auto estima favorable.

