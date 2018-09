“La solidaridad cubana trasciende”, Saida Mendoza, médico graduada en Cuba

Oscar López

@OscarCoLatino

La solidaridad del pueblo y gobierno cubano con El Salvador se demuestra en la ejecución de diferentes programas y proyectos que son de beneficio directo para la población que por mucho tiempo fue marginada, por lo que no tuvo acceso a programas sociales.

El gobierno cubano ayuda a El Salvador en muchos aspectos, sin embargo, en los últimos años la solidaridad cubana se concentra en salud y educación. Esto mediante el trabajo directo de profesionales de la isla en comunidades salvadoreñas.

En una entrevista para Diario Co Latino, Jaime Gamero y Saida Mendoza, miembros de la Asociación de Profesionales de la Salud Graduados en Cuba (AELAM), explicaron los avances que logradon en el país gracias a la colaboración cubana.

“La solidaridad cubana trasciende más allá de haber estudiado allá, hay una retribución, queremos que la población se dé cuenta que la solidaridad es horizontalizada y de cerca a la población”, dijo Mendoza.

Gamero detalló que en la parte de salud, la solidaridad cubana en El Salvador tomó auge por la atención que las brigadas médicas cubanas dieron a la emergencia ocasionada por la epidemia de dengue que afectó al país y de las consecuencias generadas por el paso del huracán Mitch.

Uno de los programas de salud que son ejecutados por la solidaridad cubana es “Misión Milagro”, con el que se han operado de los ojos a personas con cataratas o pterigión, dicho programa inició llevando los pacientes a la isla, sin embargo, desde hace cuatro años opera en el país el Centro Oftalmológico Nacional, al que llegan médicos cubanos a brindar sus servicios.

Mendoza detalló que en el país se adaptó el método de alfabetización usado en la isla, con el cual se ejecuta el Programa Nacional de Alfabetización. “Eso ha beneficiado a más de 100 municipios en el país y que va de la mano de un proceso de reforma de salud que nosotros apoyamos porque defiende el derecho humano a la salud”.

Otros programas ejecutados en el país y que fueron creados e implementados en Cuba son “Actívate” y “La Colmenita”, con los que se pretende desarrollar las potencialidades en la niñez y adolescencia y evitar que se involucren en actividades ilícitas.

“Se desarrollan en municipios vulnerables para que las personas gocen del derecho a la recreación, para eliminar esa concepción errada de que la salud es la ausencia de la enfermedad, sino que se debe tener una visión biopsicosocial que ve a la salud como algo más integral, como algo que tiene una determinación social”, dijo Mendoza.

Los médicos graduados en Cuba coincidieron en que es necesaria la participación activa de la sociedad civil para la defensa del derecho a la salud. Con ese objetivo fueron creados los Comités de Solidaridad con Cuba, “el trabajo principal del movimiento va en la defensa de los proyectos que se han logrado a través del internacionalismo, que es la forma más elevada de solidaridad entre los pueblos”, dijo Gamero.

De igual forma, Gamero agregó: “lo que no se conoce no se defiende, lo que más nos preocupa como médicos es el retroceso en cuanto a la Reforma de Salud que inició en el 2011 con la doctora María Isabel Rodríguez. Consideramos que es necesario defender la Reforma, porque todavía no es una ley, por lo que puede ser revertida fácilmente”.

El médico graduado de la ELAM explicó que el modelo de atención implementado en las Unidades Comunitarias de Salud Familiar (ECOS), es parecido al desarrollado en la isla, que para garantizar la salud primaria en salud emplea lo que denomina “médico de familia”, que consiste que en las comunidades exista uno, y cada cierto número se atiende en un policlínico.

Previo al establecimiento de relaciones diplomáticas entre los gobiernos, Cuba envió en varias ocasiones al país médicos y personal de salud para colaborar en situaciones de emergencia, entre ellas la epidemia de dengue y la situación posterior al paso del huracán Mitch. Además, sin tener relaciones diplomáticas, el gobierno cubano becó a salvadoreños para que cursaran en la isla sus estudios superiores, no solo en medicina, sino también en otras carreras como ingeniería, economía, política, deportes, entre otras. Salvadoreños graduados en Cuba son poco más de un mil 300, solo en medicina.